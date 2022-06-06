Ретроградный Сатурн. Что можно и чего нельзя делать в этот период

Планета Сатурн, как уверяют астрологи, символизирует нашу карму и по ней мы отдаем "долги".

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Четвертого июня планета Сатурн, которая символизирует в астрологии дисциплину и ответственность, начала свое ретроградное движение, длящееся до 23 октября. Наступает период возвращения в прошлое. Может повториться то, что происходило с вами 29-30 лет назад — вернутся друзья из прошлого, работа, учеба.

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Сатурн столкнет вас с событиями, по которым вы не сделали выводы, вернет не усвоенные уроки. Придется освободиться от того, что уже не представляет ценности, стать более дисциплинированными, ведь Сатурн символизирует взросление. А также сфокусироваться на чем-то одном наиболее важном, а возможно пересмотреть решением, которые принимали ранее.

По словам астролога Анжелы Перл, цикл Сатурна длится 29, 5 лет. Чем медленнее планета, тем сильнее ее влияние на нашу жизнь. Кому-то Сатурн принесет паузу в делах. Речь о законах, долгах. Придется на что-то потратить время, чтобы перестроиться, подготовиться к тому, чтобы получить результат и двинуться вперед. Сатурн заставляет сфокусироваться на одной или двух сферах жизни, которыми вы будете заниматься ближайшие четыре-пять месяцев. Сопротивляться этому не нужно. Возможно, речь идет об обучении, подготовке к открытию бизнеса.

Сатурн будет разворачиваться в Водолее, своем знаке, поэтому влияние будет сильным.

Если Сатурн проходит в вашей натальной карте по Венере, придется считать деньги. А также планета может дать временное расставание с партнером или партнершей, переоценку отношений.

Многие планы, особенно которые касаются эмиграции, переезда могут затянуться до октября.

Что не стоит делать:

Астрологи не рекомендуют бросать начатые в этот период дела, несмотря на то, что будет казаться, будто перед вами возникают непреодолимые препятствия. После полосы сложностей вам откроются новые возможности. Если вы пройдете уроки, которые дает вам Вселенная, вы сможете перейти на новый более высокий уровень развития, и ваша жизнь кардинально поменяется.

Стоит заметить, что Сатурн влияет на состояние костей, зубов, связочного аппарата. Если в ретроградный период у вас возникают какие-то проблемы со здоровьем, внимательно прислушайтесь к своему организму и обратитесь к специалисту за профессиональной помощью.

В ближайшие пять месяцев наступает время для переосмысления происходящего. Каждый сможет извлечь уроки прошлого. Главное сделать правильные выводы, чтобы не повторить ошибок в будущем. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов, не делать серьезных вложений и не подписывать в этот период важных бумаг.

Что можно делать:

Завершите старые проекты

Навести порядок в документах

Тщательно распланировать дела, составить планы, которые реализуются после 23 октября.

Заняться собой. Улучшить физическое и ментальное состояние, занимаясь йогой, медитацией и дыхательными упражнениями

Делать ремонт

Работать на приусадебном участке, заниматься огородом

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