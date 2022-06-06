Ретроградний Сатурн. Що можна і чого не можна робити у цей період

Планета Сатурн, як запевняють астрологи, символізує нашу карму, і по ній ми віддаємо "борги".

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Четвертого червня планета Сатурн, яка символізує в астрології дисципліну та відповідальність, розпочала свій ретроградний рух, що триває до 23 жовтня. Настає період повернення у минуле. Може повторитись те, що відбувалося з вами 29-30 років тому — повернуться друзі з минулого, робота, навчання.

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Сатурн зіштовхне вас із подіями, за якими ви не зробили висновки, поверне не засвоєні уроки. Доведеться звільнитися від того, що вже не є цінним, стати дисциплінованішими, адже Сатурн символізує дорослішання. А також сфокусуватися на чомусь одному найважливішому, а можна переглянути рішенням, які приймали раніше.

За словами астрологині Анжели Перл, цикл Сатурна триває 29,5 років. Чим повільніша планета, тим сильніший її вплив на наше життя. Комусь Сатурн принесе паузу у справах. Йдеться про закони, борги. Знадобиться на щось витратити час, щоб перебудуватися, підготуватися до того, щоб отримати результат і рушити вперед. Сатурн змушує сфокусуватися на одній або двох сферах життя, якими ви займатиметеся найближчі чотири-п'ять місяців. Опиратися цьому не потрібно. Можливо, йдеться про навчання, підготовку до відкриття бізнесу.

Сатурн розвертатиметься у Водолії, своєму знаку, тому вплив буде сильним.

Якщо Сатурн проходить у вашій натальній карті по Венері, доведеться рахувати гроші. А також планета може дати тимчасове розставання з партнером чи партнеркою, переоцінку стосунків.

Багато планів, особливо які стосуються еміграції, переїзд може затягтися до жовтня.

Що не варто робити:

Астрологи не рекомендують кидати розпочаті в цей період справи, незважаючи на те, що здаватиметься, ніби перед вами виникають непереборні перешкоди. Після смуги складнощів вам відкриються нові можливості. Якщо ви пройдете уроки, які дає вам Всесвіт, ви зможете перейти на новий високий рівень розвитку, і ваше життя кардинально зміниться.

Слід зазначити, що Сатурн впливає стан кісток, зубів, зв'язкового апарату. Якщо у ретроградний період у вас виникають якісь проблеми зі здоров'ям, уважно прислухайтеся до свого організму та зверніться до фахівця за професійною допомогою.

У найближчі п'ять місяців настає час для переосмислення того, що відбувається. Кожен зможе отримати уроки минулого. Головне зробити правильні висновки, щоб не повторити помилок у майбутньому. Астрологи рекомендують уникати конфліктів, не робити серйозних вкладень і не підписувати у цей період важливих паперів.

Що можна робити?

Завершіть старі проєкти

Наведіть лад у документах

Старанно розплануйте справи, складіть плани, що реалізуються після 23 жовтня.

Займіться собою. Поліпшіть фізичний та ментальний стан, займаючись йогою, медитацією та дихальними вправами

Зробіть ремонт

Працюйте на присадибній ділянці, займайтеся городом

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