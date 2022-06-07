Группа Queen выпустит новую песню в исполнении Фредди Меркьюри

Поклонники группы услышат трек уже в сентябре этого года.

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Песню в исполнении Фредди Меркьюри, записанную во время работы над альбомом The Miracle, вышедшим в мае 1989 года, обнаружили в архивах участники группы Queen и уже заявили, что выпустят трек, который раньше никто не слышал, сообщил в разговоре с Зои Болл на BBC Radio 2 барабанщик коллектива Роджер Тейлор.

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Во время работы над альбомом в конце 80-ых было записано около 30 треков, многие из которых в итоге в пластинку так и не вошли.

"Мы действительно нашли у Фредди маленькую жемчужину, о которой мы как бы забыли. И это было замечательно. На самом деле, это было настоящее открытие. Это с сессий The Miracle, и я думаю, что трек выйдет в сентябре", – сказал Тейлор.

По словам гитариста Queen Брайана Мэя, песня "пряталсь у всех на виду":

"Мы смотрели на это много раз и думали: "О нет, мы не можем спасти это". Но на самом деле, мы снова вошли туда, и наша замечательная команда инженеров сказала: "Хорошо, мы можем сделать это и это". Это похоже на сшивание кусочков вместе… Это красиво. Это трогательно! Это очень страстная песня".

Фредди Меркьюри скончался в ноябре 1991 года. После его смерти группа продолжила существование, а ее вокалистами были Пол Роджерс, а затем Адам Ламберт. Последний вместе с группой выступал на праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Они вышли на сцену, открыв шоу миксом классических хитов.

[ + – ] Адам Ламберт – солист Queen

Это произошло через 20 лет после того, как гитарист Брайан Мэй исполнил "Боже, храни королеву" на крыше Букингемского дворца во время шоу, посвященного Золотому юбилею в 2002 году.

Однако на этом же концерте, похоже, родилась новая смена Фреди Меркьюри. Речь идет о Сэме Райдере, участнике "Евровидения", который "порвал своим выступлением 22-тысячную толпу перед Букингемским дворцом. Он исполнил свой хит Spaceman, принесший ему второе место на "Евровидении", после чего некоторые фанаты заявили, что он должен заменить Ламберта в качестве вокалиста Queen и призвали Брайана Мэя связаться с ним.

[ + – ] Сэма Райдера уже называют новым Фредди Меркьюри

"Как большой поклонник Фредди Меркьюри, я был уверен, что никто никогда не сможет занять его место, и до сих пор я был прав. Я исправляюсь. Если Сэму не позвонит Брайан Мэй, в мире не будет справедливости", "@SamRyderMusic должен был выступить дуэтом с Queen! Он реинкарнация вокала Фредди Меркьюри!", "Адам Ламберт проделал отличную работу, но заметил ли кто-нибудь, что Сэм Райдер на самом деле звучит как Фредди Меркьюри?", "Сэм мог бы сойти за Фредди Меркьюри. Просто мои мысли", "Я думаю, что Адам Ламберт теперь будет довольно нервничать… Сэм, очевидно, является любимым ребенком Фредди и должен на 100% петь с Queen", "Кто-нибудь еще думал, что Queen должны дать Сэму Райдеру попробовать себя в вокале, как бы я ни любил Адама Ламберта, как только Сэм пришел, это было похоже на то, как он мог гордиться Фредди", – написали в соцсетях пользователи.

Напомним, что сказал Фредди Меркьюри перед смертью 30 лет назад.