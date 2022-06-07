Група Queen випустить нову пісню у виконанні Фредді Мерк'юрі
Шанувальники гурту почують трек вже у вересні цього року.
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Пісню у виконанні Фредді Меркьюрі, записану під час роботи над альбомом The Miracle, що вийшов у травні 1989 року, виявили в архівах учасники гурту Queen і вже заявили, що випустять трек, який раніше ніхто не чув, повідомив у розмові із Зої Болл на BBC Radio 2 барабанщик колективу Роджер Тейлор.
Під час роботи над альбомом наприкінці 80-х було записано близько 30 треків, багато з яких у підсумку в платівку так і не увійшли.
"Ми дійсно знайшли у Фредді маленьку перлину, про яку ми ніби забули. І це було чудово. Насправді, це було справжнє відкриття. Це із сесій The Miracle, і я думаю, що трек вийде у вересні", — сказав Тейлор.
За словами гітариста Queen Браяна Мея, пісня "ховалася у всіх на очах":
"Ми дивилися на це багато разів і думали: "О, ні, ми не можемо врятувати це". Але насправді, ми знову увійшли туди, і наша чудова команда інженерів сказала: "Добре, ми можемо зробити це і це". Це схоже на зшивання шматочків разом... Це красиво. Це зворушливо! Це дуже пристрасна пісня".
Фредді Мерк'юрі помер у листопаді 1991 року. Після його смерті гурт продовжив існування, його вокалістами були Пол Роджерс, а потім Адам Ламберт. Останній разом із групою виступав на святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Вони вийшли на сцену, відкривши шоу міксом класичних хітів.
Це сталося через 20 років після того, як гітарист Браян Мей виконав "Боже, бережи королеву" на даху Букінгемського палацу під час шоу, присвяченого Золотому ювілею у 2002 році.
Проте на цьому ж концерті, схоже, народилася нова заміна Фреді Мерк'юрі. Йдеться про Сема Райдера, учасника "Євробачення", який "порвав своїм виступом 22-тисячний натовп перед Букінгемським палацом. Він виконав свій хіт Spaceman, який приніс йому друге місце на "Євробаченні", після чого деякі фанати заявили, що він має замінити Ламбера як вокаліст Queen і закликали Брайана Мея зв'язатися з ним.
"Як великий шанувальник Фредді Мерк'юрі, я був впевнений, що ніхто ніколи не зможе зайняти його місце, і досі я мав рацію. Я виправляюся. Якщо Сему не подзвонить Браян Мей, у світі не буде справедливості", "@SamRyderMusic повинен був виступити дуетом з Queen! Він реінкарнація вокалу Фредді Мерк'юрі!", "Адам Ламберт проробив чудову роботу, але чи помітив хто-небудь, що Сем Райдер насправді звучить як Фредді Мерк'юрі?", "Сем міг би зійти за Фредді Мерк'юрі. Просто мої думки", "Я думаю, що Адам Ламберт тепер буде досить нервувати… Сем, очевидно, є улюбленою дитиною Фредді і повинен на 100% співати з Queen", "Хто-небудь ще думав, що Queen повинні дати Сему Райдеру спробувати себе у вокалі, хоч би як я любив Адама Ламберта, щойно Сем прийшов, це було схоже на те, як він міг пишатися Фредді", — написали в соцмережах користувачі.
Нагадаємо, що сказав Фредді Мерк'юрі перед смертю 30 років тому.