Група Queen випустить нову пісню у виконанні Фредді Мерк'юрі

Шанувальники гурту почують трек вже у вересні цього року.

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Пісню у виконанні Фредді Меркьюрі, записану під час роботи над альбомом The Miracle, що вийшов у травні 1989 року, виявили в архівах учасники гурту Queen і вже заявили, що випустять трек, який раніше ніхто не чув, повідомив у розмові із Зої Болл на BBC Radio 2 барабанщик колективу Роджер Тейлор.

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Під час роботи над альбомом наприкінці 80-х було записано близько 30 треків, багато з яких у підсумку в платівку так і не увійшли.

"Ми дійсно знайшли у Фредді маленьку перлину, про яку ми ніби забули. І це було чудово. Насправді, це було справжнє відкриття. Це із сесій The Miracle, і я думаю, що трек вийде у вересні", — сказав Тейлор.

За словами гітариста Queen Браяна Мея, пісня "ховалася у всіх на очах":

"Ми дивилися на це багато разів і думали: "О, ні, ми не можемо врятувати це". Але насправді, ми знову увійшли туди, і наша чудова команда інженерів сказала: "Добре, ми можемо зробити це і це". Це схоже на зшивання шматочків разом... Це красиво. Це зворушливо! Це дуже пристрасна пісня".

Фредді Мерк'юрі помер у листопаді 1991 року. Після його смерті гурт продовжив існування, його вокалістами були Пол Роджерс, а потім Адам Ламберт. Останній разом із групою виступав на святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Вони вийшли на сцену, відкривши шоу міксом класичних хітів.

[ + – ] Адам Ламберт – соліст Queen

Це сталося через 20 років після того, як гітарист Браян Мей виконав "Боже, бережи королеву" на даху Букінгемського палацу під час шоу, присвяченого Золотому ювілею у 2002 році.

Проте на цьому ж концерті, схоже, народилася нова заміна Фреді Мерк'юрі. Йдеться про Сема Райдера, учасника "Євробачення", який "порвав своїм виступом 22-тисячний натовп перед Букінгемським палацом. Він виконав свій хіт Spaceman, який приніс йому друге місце на "Євробаченні", після чого деякі фанати заявили, що він має замінити Ламбера як вокаліст Queen і закликали Брайана Мея зв'язатися з ним.

[ + – ] Сема Райдера вже називають новим Фредді Мерк'юрі

"Як великий шанувальник Фредді Мерк'юрі, я був впевнений, що ніхто ніколи не зможе зайняти його місце, і досі я мав рацію. Я виправляюся. Якщо Сему не подзвонить Браян Мей, у світі не буде справедливості", "@SamRyderMusic повинен був виступити дуетом з Queen! Він реінкарнація вокалу Фредді Мерк'юрі!", "Адам Ламберт проробив чудову роботу, але чи помітив хто-небудь, що Сем Райдер насправді звучить як Фредді Мерк'юрі?", "Сем міг би зійти за Фредді Мерк'юрі. Просто мої думки", "Я думаю, що Адам Ламберт тепер буде досить нервувати… Сем, очевидно, є улюбленою дитиною Фредді і повинен на 100% співати з Queen", "Хто-небудь ще думав, що Queen повинні дати Сему Райдеру спробувати себе у вокалі, хоч би як я любив Адама Ламберта, щойно Сем прийшов, це було схоже на те, як він міг пишатися Фредді", — написали в соцмережах користувачі.

Нагадаємо, що сказав Фредді Мерк'юрі перед смертю 30 років тому.