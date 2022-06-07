В США разрешили конфисковать два шикарных самолета Абрамовича

Российского олигарха обвиняют в вывозе двух самолетов без лицензии

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Пожалуй, самый известный российский миллиардер, Роман Абрамович, может лишиться двух своих дорогих самолетов. Речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, пишет Reuters.

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В марте они вылетели из США в РФ без лицензии. Лицензия требовалась в связи с санкциями США, наложенными на РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Поскольку самолеты были произведены в США, после вступления в силу экспортных ограничений, Абрамовичу, гражданину России, понадобилась бы лицензия от Commerce, чтобы летать на них в Россию. Лицензии не запрашивались.

Министерство торговли США уточнило, что Абрамович в феврале назвал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций" на Кипре, Британских Виргинских островах и Джерси, владевших самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER, однако на самом деле пользовался самолетами сам.

[ + – ] Boeing 787-8 Dreamliner Романа Абрамовича Фото: Скриншот

"Российским олигархам, таким как Абрамович, не будет позволено без последствий нарушать экспортные правила США", — говорится в заявлении представителя Министерства торговли США Джона Сондермана.

Конфисковать самолеты решили в суде на Манхэттене.

Судья Сара Кейв подписала ордер на арест Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650ER — согласно бумагам, опубликованным офисом прокурора Манхэттена Дамиана Уильямса. Власти США пытаются оказать давление на российских миллиардеров, приближенных к президенту России, чтобы заставить его прекратить войну.

Сейчас Boeing находится в Дубае, там он стоит на приколе еще с марта. А Gulfstream — в Москве, как выяснили в ФБР. Gulfstream вылетел из Стамбула в Москву 12 марта, на следующий день вылетел в Тель-Авив, потом вернулся в Стамбул и уже оттуда отправился в Москву 15 марта.

Также Абрамовича могут оштрафовать за нелицензионные полеты на 328 тысяч долларов, или на миллион долларов за три рейса.

Интересно, но это первые санкции США против Романа Абрамовича. В Колорадо он владеет шикарным дизайнерским особняком за 50 миллионов долларов. И, судя по всему, он надеется его сохранить. Имение расположено в курортном городе Сноумасс, неподалеку от Аспена, где отдыхают голливудские звезды. И местные риэлторы держат руку на пульсе, так как количество домов здесь ограничено, и на роскошное имение уже нашлось много потенциальных покупателей. Но пока Абрамович особняк не продает.

А права на три своих таунхауса в Нью-Йорке он передал своей бывшей жене Даше Жуковой.

Примечательны и самолеты, которые хотят конфисковать США. Boeing 787-8 Dreamliner Абрамович приобрел в 2021 за 350 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим бизнес-джетом в мире. Тогда же его и перегнали из Швейцарии в российский аэропорт Внуково.

"Модели Boeing 787-8 и 787-9 относятся к категории very VIP, это действительно огромные машины с фантастическими интерьерами. В год Boeing и Airbus производят не более двух-трех подобных бизнес-джетов", — рассказывал авиаэксперт Дмитрий Петроченко.

[ + – ] Gulfstream G650ER Романа Абрамовича Фото: Скриншот

Gulfstream G650ER – самолет немного попроще. Его стоимость 65 миллионов долларов. Он зарегистрирован в Люксембурге. На нем он чаще всего летал в Израиль, где также владеет недвижимостью. Когда в 2018 году в аэропорту Бен-Гурион начали строить специальный терминал для частных лайнеров, в СМИ его в шутку называли "Терминал им. Абрамовича".