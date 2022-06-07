У США дозволили конфіскувати два шикарні літаки Абрамовича

Російського олігарха звинувачують у вивезенні двох літаків без ліцензії

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Мабуть, найвідоміший російський мільярдер Роман Абрамович може позбутися двох своїх дорогих літаків. Йдеться про Boeing 787-8 Dreamliner та Gulfstream G650ER, пише Reuters.

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У березні вони вилетіли зі США до РФ без ліцензії. Ліцензія була потрібна у зв'язку з санкціями США, накладеними на РФ у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Оскільки літаки вироблені в США, після набуття чинності експортними обмеженнями Абрамовичу, громадянину Росії, знадобилася б ліцензія від Commerce, щоб літати на них до Росії. Ліцензію не запитували.

Міністерство торгівлі США уточнило, що Абрамович у лютому назвав своїх дітей бенефіціарами низки "підставних організацій" на Кіпрі, Британських Віргінських островах та Джерсі, які володіли літаками Boeing 787 Dreamliner та Gulfstream G650 ER, проте насправді користувався літаками сам.

[ + – ] Boeing 787-8 Dreamliner Романа Абрамовича Фото: Скриншот

"Російським олігархам, таким як Абрамович, не дозволять без наслідків порушувати експортні правила США", — йдеться в заяві представника Міністерства торгівлі США Джона Сондермана.

Конфіскувати літаки вирішили в суді на Манхеттені.

Суддя Сара Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787 Dreamliner та Gulfstream G650ER — згідно з паперами, опублікованими офісом прокурора Манхеттену Даміана Вільямса. Влада США намагається чинити тиск на російських мільярдерів, наближених до президента Росії, щоб змусити його припинити війну.

Зараз Boeing знаходиться в Дубаї, там він стоїть на приколі ще з березня. А Gulfstream — у Москві, як з'ясували у ФБР. Gulfstream вилетів зі Стамбула до Москви 12 березня, наступного дня вилетів до Тель-Авіва, потім повернувся до Стамбула і вже звідти вирушив до Москви 15 березня.

Також Абрамовича можуть оштрафувати за неліцензійні польоти на 328 тисяч доларів, або мільйон доларів за три рейси.

Цікаво, але це перші санкції США проти Романа Абрамовича. У Колорадо він має розкішний дизайнерський особняк за 50 мільйонів доларів. І, зважаючи на все, він сподівається його зберегти. Маєток розташований у курортному місті Сноумас, неподалік Аспена, де відпочивають голлівудські зірки. І місцеві рієлтори тримають руку на пульсі, тому що кількість будинків тут обмежена, і на розкішний маєток вже знайшлося багато потенційних покупців. Але поки Абрамович особняк не продає.

А права на три свої таунхауси в Нью-Йорку він передав своїй колишній дружині Даші Жуковій.

Цікавими є і літаки, які хочуть конфіскувати США. Boeing 787-8 Dreamliner Абрамович придбав у 2021 році за 350 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим бізнес-джетом у світі. Тоді ж його і перегнали зі Швейцарії до російського аеропорту Внуково.

"Моделі Boeing 787-8 та 787-9 належать до категорії very VIP, це справді величезні машини з фантастичними інтер'єрами. В рік Boeing та Airbus виробляють не більше як два-три такі бізнес-джети", — розповідав авіаексперт Дмитро Петроченко.

[ + – ] Gulfstream G650ER Романа Абрамовича Фото: Скриншот

Gulfstream G650ER — літак трохи простіший. Його вартість 65 мільйонів доларів. Він зареєстрований у Люксембурзі. На ньому він найчастіше літав до Ізраїлю, де також володіє нерухомістю. Коли у 2018 році в аеропорту Бен-Гуріон почали будувати спеціальний термінал для приватних лайнерів, у ЗМІ його жартома називали "Термінал ім. Абрамовича".