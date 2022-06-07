Принцесса Норвегии объявила о помолвке с темнокожим шаманом из США (фото)

Дурек Веррет – духовный наставник голливудских знаменитостей, среди которых Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и другие.

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50-летняя принцесса Норвегии Марта Луиза сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 47-летнего американского духовного гуру, шамана Дурека Верретта, среди последовательниц которого – голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и другие знаменитости. Радостной новостью королевская особа, занимающая четвертое место в очереди на престол, поделилась на своей странице в Instagram, похваставшись кольцом с изумрудом.

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На фото она позирует в ярком платье без рукавов с рисунком, а Дурек – в элегантном костюме с кружевными вставками.

"Я так счастлива объявить, что я помолвлена с Шаманом Дуреком, тем, кто заставляет мое сердце биться чаще, тем, кто видит меня и признает мой самый высокий потенциал, кто заставляет меня смеяться и с кем я могу быть уязвимой. Любовь превосходит и заставляет нас расти. И я так счастлива продолжать расти с этим прекрасным человеком. Спасибо всем моим друзьям и семье, которые были непоколебимы на нашей стороне", – говорится в подписи к снимку.

Как сообщают норвежские СМИ, принцесса, старший брат которой, наследный принц Хокон, является наследником престола, планирует вместе с дочерьми переехать в Калифорнию, поскольку Дурек живет в Лос-Анджелесе.

Принцесса ранее была замужем за писателем Ари Беном, за которого она вышла в 2002 году и родила ему троих детей – Мод Анжелику (18 лет), Лию Айседору (16 лет) и Эмму Туллулу (13 лет). Пара развелась в 2016 году, что стало прецедентом для королевской семьи, а через три года на Рождество Ари покончил с собой. К такому шагу его подтолкнули проблемы, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья, однако граждане не преминули упрекнуть в его смерти принцессу и ее нового возлюбленного. Марта Луиза узнала о смерти мужа, вернувшись домой после рождественской службы. Выстоять перед хейтерами ей помог Дурек.

"Они говорили, что это моя вина и вина Дурека – что если бы не Дурек, этого бы не случилось. Мне так повезло, что меня поддерживали Дурек, моя семья и мои друзья, которые нас окружают, но это пустота", – отметила Марта Луиза в одном из интервью.

Напомним, свой переезд в Калифорнию принцесса анонсировала еще в апреле прошлого года.