Принцеса Норвегії оголосила про заручини з темношкірим шаманом із США (фото)

Дурек Веррет — духовний наставник голлівудських знаменитостей, серед яких Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев та інші.

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50-річна принцеса Норвегії Марта Луїза сказала "так" у відповідь на пропозицію руки та серця від свого коханого, 47-річного американського духовного гуру, шамана Дурека Верретта, серед послідовниць якого — голлівудські акторки Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев та інші знаменитості. Радісною новиною королівська особа, яка займає четверте місце в черзі на престол, поділилася на своїй сторінці в Instagram, похвалявшись каблучкою зі смарагдом.

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На фото вона позує в яскравій сукні без рукавів з малюнком, а Дурек — в елегантному костюмі з мереживними вставками.

"Я така щаслива оголосити, що я заручена з Шаманом Дуреком, тим, хто змушує моє серце битися частіше, тим, хто бачить мене і визнає мій найвищий потенціал, хто змушує мене сміятися і з ким я можу бути вразливою. Любов перевершує і змушує нас зростати. І я така щаслива продовжувати рости з цією прекрасною людиною. Дякую всім моїм друзям і сім'ї, які були непохитними на нашому боці", — йдеться в підписі до світлини.

Як повідомляють норвезькі ЗМІ, принцеса, старший брат якої, наслідний принц Хокон, є спадкоємцем престолу, планує разом із дочками переїхати до Каліфорнії, оскільки Дурек живе в Лос-Анджелесі.

Принцеса раніше була одружена з письменником Арі Беном, за якого вона вийшла у 2002 році і народила йому трьох дітей — Мод Анжеліку (18 років), Лію Айседору (16 років) та Емму Туллулу (13 років). Пара розлучилася у 2016 році, що стало прецедентом для королівської родини, а через три роки на Різдво Арі наклав на себе руки. До такого кроку його підштовхнули проблеми, спричинені алкоголізмом та розладами психічного здоров'я, проте громадяни не забули дорікнути його смерті принцесі та її новому коханому. Марта Луїза дізналася про смерть чоловіка, повернувшись додому після різдвяної служби. Вистояти перед хейтерами їй допоміг Дурек.

"Вони говорили, що це моя вина і вина Дурека — що якби не Дурек, цього б не трапилося. Мені так пощастило, що мене підтримували Дурек, моя сім'я та мої друзі, які нас оточують, але це порожнеча", — зазначила Марта. Луїза в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, свій переїзд до Каліфорнії принцеса анонсувала ще у квітні минулого року.