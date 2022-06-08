Евгений Клопотенко поделился впечатлениями от Киева после долгого отсутствия

Шеф-повар вернулся домой в столицу Украины впервые с начала полномасштабной войны.

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Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко с начала полномасштабной войны уехал из столицы. Кулинарный эксперт долгое время путешествовал по Европе, рассказывая правду о войне, которую развязала Россия, и участвовал в благотворительных акциях. Недавно он вернулся домой после более чем трех месяцев отсутствия и шутливо показал своим подписчикам в Instagram-stories, что он обнаружил у себя в квартире.

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Как и многие из тех, кто покидал свои дома в первые дни войны, надеясь вернуться в ближайшие несколько дней или максимум недель, Клопотенко забыл убрать некоторые скоропортящиеся продукты. За три месяца отсутствия чай, оставленный на столе, покрылся плесенью, а банан испортился и засох.

"Приехал в Киев. Сейчас будут важные новости моего дома. В прошлый раз забыл чай выбросить. Посмотрите, какая идеальная плесень. Как можно ее не любить", – сказал Клопотенко, показав на снимке заварник с недопитым чаем, в котором вырос грибок.

[ + – ] В заварнике завелась "новая жизнь" за три месяца, пока шеф-повара не было дома. Фото: Instagram

Шеф-повар рассказал подписчикам, что до сих пор не убрал новогоднюю елку, которую планирует не разбирать "до Победы". А также поделился своими впечатлениями от Киева после долгого отсутствия.

[ + – ] Евгений Клопотенко показал, как выглядит его квартира в Киеве после долгого отсутствия. Фото: Instagram

"Такая красивая столица" — подписал шеф-повар сторис с коротким видео пейзажа невероятной красоты.

[ + – ] Шеф-повар записал короткое видео, восхищаясь красотой Киева. Фото: Instagram

Фокус ранее писал, что в последние месяцы многие знаменитости, вынужденно уехавшие из столицы Украины в другие более безопасные регионы или за границу, стали возвращаться домой. Среди тех, кто вернулся, телеведущая Катя Осадчая. Недавно она рассказала, как встретила войну в Киеве 24 февраля.

Также Фокус рассказывал, что после длительных гастролей в США в Украину вернулась певица KAZKA. Ее дом под Гостомелем во время оккупации разграбили российские военные. Знаменитость рассказала, что оккупанты вынесли почти всю технику и ценные вещи, оставив страшный беспорядок. Они забрали даже тридцати килограммовую колонку и пытались украсть микрофон, но потеряли его по дороге.