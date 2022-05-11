"Привет моя Украина". Певица КAZKA после гастролей в США вернулась домой

Дом певицы во время оккупации разграбили российские военные.

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29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая вернулась в Украину после длительных гастролей в США. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько видео и фото в сторис.

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Артистка впервые после начала полномасштабной войны в Украине побывала в освобожденном от оккупантов Ирпене. Певица показала разрушенные здания, мосты и дороги – все, что осталось от города после вторжения российской армии.

[ + – ] Instagram/kazka.band/ Фото: Instagram

Зарицкая смогла попасть в свой дом, который сильно пострадал после оккупации и призналась, что не простит военным то, что погибли ее любимые растения.

Напомним, дом Александры Зарицкой под Гостомелем разграбили российские оккупанты. Она узнала об этом, находясь на гастролях в США. Военные вынесли всю технику, ценные вещи. По словам артистки, оккупанты забрали даже 30-килограмовую колонку и пытались украсть микрофон, но потеряли его по дороге, а добрые люди вернули на место.

Сама Александра вместе с семьей уехала из Гостомеля на пятый день полномасштабной войны. По словам артистки, о надвигающейся на город угрозе сообщил ее отец. После чего артистка быстро собрала вещи и с семьей уехала из Гостомеля. Зарицкая говорила, что не хотела оставлять свой дом.

Как писал ранее Фокус, группа KAZKA выпустила клип под песню I'M NOT OK о том, что переживают украинцы с начала полномасштабной войны, сражаясь против российских захватчиков. Видео начинается с пронзительного звука сирен, который ежедневно слышит каждый украинец по всей стране. Затем появляются кадры взрывов и последствия ракетных ударов, которые путинскими военными ежедневно наносят по мирным городам.

Фокус также писал о том, что дом певицы Ирины Билык в селе Березовка Бучанского района во время оккупации стал базой российских военных.