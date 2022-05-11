"Привіт, моя Україна". Співачка КAZKA після гастролей у США повернулася додому

Будинок співачки під час окупації пограбували російські військові.

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29-річна фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька повернулася до України після тривалих гастролей у США. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька відео та фото у сторіс.

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Артистка вперше після початку повномасштабної війни в Україні побувала у звільненому від окупантів Ірпені. Співачка показала зруйновані будинки, мости та дороги — все, що залишилося від міста після вторгнення російської армії.

[ + – ] Instagram/kazka.band/ Фото: Instagram

Заріцька змогла потрапити до своєї оселі, яка сильно постраждала після окупації, й зізналася, що не вибачить військовим те, що загинули її улюблені рослини.

Нагадаємо, будинок Олександри Заріцької під Гостомелем пограбували російські окупанти. Вона дізналася про це, перебуваючи на гастролях у США. Військові винесли всю техніку, цінні речі. За словами артистки, окупанти забрали навіть 30-кілограмову колонку та намагалися вкрасти мікрофон, але втратили його дорогою, а добрі люди повернули на місце.

Сама Олександра разом із сім'єю виїхала з Гостомеля на п'ятий день повномасштабної війни. За словами артистки, про загрозу, що насувається на місто, повідомив її батько. Після чого артистка швидко зібрала речі та з родиною поїхала з Гостомелю. Заріцька говорила, що не хотіла залишати свій будинок.

Як писав раніше Фокус, гурт KAZKA випустив кліп під пісню I'M NOT OK про те, що переживають українці з початку повномасштабної війни, борючись проти російських загарбників. Відео починається із пронизливого звуку сирен, який щоденно чує кожен українець по всій країні. Потім з'являються кадри вибухів та наслідки ракетних ударів, які путінські військові щодня завдають по мирних містах.

Фокус також писав про те, що будинок співачки Ірини Білик у селі Березівка Бучанського району під час окупації став базою російських військових.