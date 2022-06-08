Режиссер "Джокера" сообщил о работе над сиквелом

Тодд Филлипс опубликовал снимок Хоакина Феникса, изучающего новый сценарий

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Режиссер нашумевшего фильма "Джокер" Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях фото с готовым сценарием сиквела. Новый фильм уже получил название: "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux). Об этом пишет IGN.

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Тодд показал обложку сценария и Хоакина Феникса, исполнителя главной роли Джокера, изучающего сценарий. Участие в написании сценария принял Скотт Сильвер, который работал над оригинальным фильмом.

[ + – ] Хоакин Феникс, изучающий сценарий нового "Джокера" Фото: Instagram toddphillips

Пока о новом фильме неизвестно ничего кроме названия и того, что Хоакин вернется к своей звездной роли. Но, по слухам, в сиквеле появится Харли Квинн. И события фильма развернутся в больнице Аркхем. А вот появления Бэтмена режиссер не обещает. Также интригует название: Folie à deux — французское выражение, буквально означающее "разделенное безумие". Оно используется для описания бреда, разделяемого двумя людьми, находящимися в непосредственной близости друг от друга.

[ + – ] Обложка сценария нового "Джокера" Фото: Instagram toddphillips

Напомним, фильм "Джокер" вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. Причем бюджет его был, по современным меркам, весьма скромен – около 70 миллионов долларов.

"Джокер" стал первой кинокартиной-миллиардером с рейтингом R (для зрителей, достигших 17 лет). Фильм получил 11 номинаций на "Оскаре" и в итоге выиграл две.

Хоакин получил статуэтку в категории "лучшая мужская роль", а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучшую музыку.

На церемонии Хоакин появился в смокинге, который надевал на все церемонии все последние годы и поддержал курс на экологичность.