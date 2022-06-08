Режисер "Джокера" повідомив про роботу над сиквелом

Тодд Філліпс опублікував знімок Хоакіна Фенікса, який вивчає новий сценарій

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Режисер гучного фільму "Джокер" Тодд Філліпс опублікував у соцмережах фото з готовим сценарієм сиквела. Новий фільм уже отримав назву: "Джокер: Шаленство на двох" (Joker: Folie à Deux). Про це пише IGN.

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Тодд показав обкладинку сценарію та Хоакіна Фенікса, виконавця головної ролі Джокера, що вивчає сценарій. Участь у написанні сценарію взяв Скотт Сільвер, який працював над оригінальним фільмом.

[ + – ] Хоакін Фенікс, який вивчає сценарій нового "Джокера" Фото: Instagram toddphillips

Поки про новий фільм невідомо нічого крім назви та того, що Хоакін повернеться до своєї зіркової ролі. Але, за чутками, у сиквелі з'явиться Гарлі Квін. І події фільму розгорнуться в лікарні Аркхем. А ось появи Бетмена режисер не обіцяє. Також інтригує назва: Folie à deux — французький вираз, що буквально означає "розділене божевілля". Його використовують для опису марення, що поділяють дві людини, що знаходяться в безпосередній близькості одне від одного.

[ + – ] Обкладинка сценарію нового "Джокера" Фото: Instagram toddphillips

Нагадаємо, фільм "Джокер" вийшов у 2019 році й зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів. Причому бюджет його був, за сучасними мірками, дуже скромним — близько 70 мільйонів доларів.

"Джокер" став першою кінокартиною-мільярдером із рейтингом R (для глядачів, які досягли 17 років). Фільм отримав 11 номінацій на "Оскарі" та в підсумку виграв дві.

Хоакін отримав статуетку в категорії "найкраща чоловіча роль", а композиторка Гільдур Ґуднадоттір — за найкращу музику.

На церемонії Хоакін з'явився у смокінгу, який одягав на всі церемонії всі останні роки й підтримав курс на екологічність.