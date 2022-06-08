Сытный перекус: рецепт заливного пирога с мясом

Приготовление этого блюда не отнимет много времени,

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Заливной пирог – блюдо, которое идеально подходит как для ужина, так и для перекуса. Он получается пышным, сытным и не требует много времени для приготовления, а его начинка может быть самой разнообразной, в зависимости от предпочтений.

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Заливной пирог с мясом на кефире

Ингредиенты:

Кефир (2,5% жирности) – 2 стак;

Пшеничная мука – 2 стак;

Куриные яйца – 3 крупных или 4 мелких;

Сахар – 1,5 ч.л;

Соль – 1 ч. л;

Сода пищевая – 1,5 ч. л;

Для начинки:

Фарш мясной (свиной, свино-говяжий) – 500 гр;

Лук репчатый – 200 гр;

Укроп (или любая другая зелень по вкусу) – 5 гр;

Чеснок – 1 зубчик;

Базилик – 0,5 ч. л;

Перец черный молотый – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Растительное масло (для жарки) – 1,5 ст. л.

Также необходимо взять 1 ч. л. подсолнечного масла для смазывания формы и столько же сливочного масла для смазывания пирога (по желанию).

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить начинку. Репчатый лук очистить, помыть и мелко порезать. В сковороде разогреть рафинированное растительное масло и обжарить в нем лук в течении пары минут, пока он станет мягким. Затем в сковородку положить фарш, размяв его деревяной лопаткой и обжаривать на среднем огне. Посолить, поперчить, добавить сушеный базилик или другие подходящие для мяса специи. Для аромата добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока. Жарить фарш необходимо около 4-5 минут, пока жидкость выпарится. Однако не стоит передерживать, потому что тогда фарш получится сухим.

Пока готовится фарш, можно сделать тесто. Муку просеять, чтобы насытить ее кислородом и на выходе получить пышный пирог. В емкость вбить яйца, добавить соль, сахар. Вилкой или венчиком взбить яйца до однородности. В яичную массу добавить кефир и еще раз хорошо взбить. В отдельной емкости смешать просеянную муку и соду, все хорошо перемешать. Далее яично-кефирную смесь влить в муку и тщательно перемешать, пока вся мука не впитается. Тесто готово.

Форму из металла, керамики или жароусточивого стекла смазать растительным или сливочным маслом. Если форма силиконовая, то смазывать ее не обязательно. Влить половину теста, разровнять ложкой, а сверху распределить фарш. Посыпать нарезанным укропом или другой зеленью.Залить фарш второй половиной теста и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут. Время зависит от особенностей духовки. Проверять готовность можно деревяной зубочисткой или шпажкой, проткнув тесто. Если они сухие, без налипшей массы, пирог готов.

Достать пирог и, при желании, смазать его поверхность кусочком масла. Когда он остынет, порезать его на порционные куски.

Напомним, как приготовить домашний хлеб в духовке за короткое время.