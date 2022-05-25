Реальная экономия времени: рецепт быстрого домашнего хлеба в духовке

Хлеб, испеченный своими руками, получается куда вкуснее, чем купленный в магазине.

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Домашний хлеб, с любовью замешанный и испеченный в духовке, получается куда вкуснее магазинного и дразнит аппетит не только своим запахом, но и румяной хрустящей корочкой. Многие думают, что для приготовления хлеба в домашних условиях требуется много времени, однако это совсем не так.

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Быстрый домашний хлеб в духовке

Ингредиенты:

Вода теплая – 210 мл;

Дрожжи сухие – 1 ч. л;

Мука пшеничная – 320 г;

Масло подсолнечное – 30 мл;

Сахар – 1 ч. л;

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала необходимо смешать просеянную муку, соль, сахар и дрожжи. Затем влить в посуду теплую воду, но проследить, чтобы ее температура не превышала 40 градусов, а также подсолнечное масло.

Далее нужно замесить мягкое тесто. Учитывая, что мука бывает разной плотности, то муки может пойти немного больше, чем указано в рецепте. Глубокую миску смазать маслом и поместить в нее тесто на полчаса, накрыв крышкой или пленкой. За это время тесто увеличится в объеме в три раза.

После этого массу обмять и сформировать булку или батон. Сверху можно сделать надрезы. Готовое изделие оставить для расстойки еще на 15-20 минут. Затем сбрызнуть молоком или водой.

Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать хлеб 20-25 минут до тех пор, пока верх станет золотистым. Остудить хлеб на решетке.

Главные секреты приготовления хлеба

Мука. Те, кто любят белый хлеб, должны брать для выпечки муку высшего и первого сорта из твердых сортов пшеницы. Такой хлеб долго не зачерствеет и получится пористым и нежным. Любителям ржаного хлеба рекомендуется в тесто наряду с ржаной мукой добавить немного пшеничной. Тогда готовый продукт получится мягким и пышным. Овсяная или гречишная мука превосходно сочетаются с пшеничной, придавая хлебу особенный аромат и аппетитную хрустящую корочку.

Закваска или дрожжи. Если последние ускоряют процесс получения теста, то закваска придает хлебу уникальный вкус. К тому же бездрожжевое тесто полезно для здоровья, хотя и готовится сложнее. Лучшие закваски – йогуртовая и кефирная.

Время вымешивания теста – 10-15 минут. После замешивания тесто нужно оставить "отдохнуть" где-то на час. Что касается обминки теста, то она необходима для того, чтобы насытить массу кислородом. Так хлеб получится наполненным воздухом и "пушистым". После обминки тесто формируется порционно и оставляется еще на полчаса "доходить".

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