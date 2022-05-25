Справжня економія часу: рецепт швидкого домашнього хліба в духовці

Хліб, випечений своїми руками, виходить набагато смачнішим за куплений у магазині.

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Домашній хліб, з любов'ю замішаний і випечений у духовці, виходить набагато смачніший за магазинний і дражнить апетит не лише своїм запахом, а й рум'яною хрусткою скоринкою. Багато хто думає, що для приготування хліба в домашніх умовах потрібно багато часу, проте це зовсім не так.

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Швидкий домашній хліб у духовці

Складові:

Вода тепла — 210 мл;

Дріжджі сухі — 1 ч. л;

Борошно пшеничне — 320 г;

Олія соняшникова — 30 мл;

Цукор — 1 ч. л;

Сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно змішати просіяне борошно, сіль, цукор і дріжджі. Потім влити в посуд теплу воду, але простежити, щоб її температура не перевищувала 40 градусів, а також олію.

Далі слід замісити м'яке тісто. Враховуючи, що борошно буває різної густини, то його може піти трохи більше, ніж зазначено в рецепті. Глибоку миску змастити олією та помістити в неї тісто на пів години, накривши кришкою або плівкою. За цей час тісто збільшиться обсягом втричі.

Після цього масу обім'яти та сформувати булку або батон. Зверху можна зробити надрізи. Готовий виріб залишити для вистоювання ще на 15-20 хвилин. Потім збризкати молоком або водою.

Духовку розігріти до 200 градусів і випікати хліб 20-25 хвилин доти, доки верх стане золотистим. Остудити хліб на решітці.

Головні секрети приготування хліба

Борошно. Ті, хто любить білий хліб, повинні брати для випічки борошно вищого та першого сорту із твердих сортів пшениці. Такий хліб довго не зачерствіє і вийде пористим та ніжним. Любителям житнього хліба рекомендують у тісто поряд з житнім борошном додати трохи пшеничного. Тоді готовий продукт вийде м'яким та пишним. Вівсяне або гречане борошно чудово поєднуються з пшеничним, надаючи хлібу особливий аромат і апетитну хрустку скоринку.

Закваска або дріжджі. Якщо останні прискорюють процес одержання тіста, то закваска надає хлібу унікального смаку. До того ж бездріжджове тісто корисне для здоров'я, хоч і готується складніше. Найкращі закваски — йогуртова та кефірна.

Час вимішування тіста — 10-15 хвилин. Після замішування тісто потрібно залишити "відпочити" десь на годину. Що ж до замішування тіста, воно необхідне для того, щоб наситити масу киснем. Так хліб вийде наповненим повітрям та "пухнастим". Після вимішування тісто формується порційно і залишається на пів години "доходити".

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