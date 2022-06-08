Поживний перекус: рецепт заливного пирога з м'ясом

Приготування цієї страви не забере багато часу.

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Заливний пиріг — страва, яка ідеально підходить як для вечері, так і для перекусу. Він виходить пишним, ситним і не вимагає багато часу для приготування, а його начинка може бути найрізноманітнішою, залежно від переваг.

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Заливний пиріг з м'ясом на кефірі

Інгредієнти:

кефір (2,5% жирності) — 2 скл;

пшеничне борошно — 2 скл;

курячі яйця — 3 великих або 4 дрібні;

цукор — 1,5 ч. л.

сіль — 1 ч. л;

сода харчова — 1,5 ч. л;

Для начинки:

фарш м'ясний (свинячий, свинячо-яловичий) — 500 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

кріп (або будь-яка інша зелень за смаком) — 5 г;

часник — 1 зубчик;

базилік — 0,5 ч. л;

перець чорний мелений — за смаком;

сіль — за смаком;

рослинна олія (для смаження) — 1,5 ст. л.

також потрібно взяти 1 ч. л. соняшникової олії для змащування форми та стільки ж вершкового масла для змащування пирога (за бажанням).

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати начинку. Цибулю очистити, помити і дрібно порізати. У сковороді розігріти рафіновану олію та обсмажити в ній цибулю протягом декількох хвилин, поки вона стане м'якою. Потім у сковорідку покласти фарш, розім'явши його дерев'яною лопаткою та обсмажувати на середньому вогні. Посолити, поперчити, додати сушений базилік або інші спеції, що підходять для м'яса. Для аромату додати пропущений через прес зубчик часнику. Смажити фарш необхідно приблизно 4-5 хвилин, доки рідина випарується. Однак не варто перетримувати, бо тоді фарш вийде сухим.

Поки готується фарш, можна зробити тісто. Борошно просіяти, щоб наситити його киснем і на виході отримати пишний пиріг. У ємність вбити яйця, додати сіль, цукор. Виделкою або вінчиком збити яйця до однорідності. У яєчну масу додати кефір і ще раз добре збити. В окремій ємності змішати просіяне борошно та соду, все добре перемішати. Далі яєчно-кефірну суміш влити в борошно і ретельно перемішати, поки все борошно не вбереться. Тісто готове.

Форму з металу, кераміки або жаростійкого скла змастити рослинним або вершковим маслом. Якщо форма силіконова, то змащувати її необов'язково. Влити половину тіста, розрівняти ложкою, зверху розподілити фарш. Посипати нарізаним кропом або іншою зеленню. Залити фарш другою половиною тіста та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-45 хвилин. Час залежить від особливостей духовки. Перевіряти готовність можна дерев'яною зубочисткою або шпажкою, проткнувши тісто. Якщо вони сухі, без маси, що налипла, пиріг готовий.

Дістати пиріг і, за бажання, змастити його поверхню шматочком олії. Коли він охолоне, нарізати його на порційні шматки.

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