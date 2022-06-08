Ирина Шейк продемонстрировала идеальный образ для прохладных летних дней (фото)
Знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка.
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Российская модель Ирина Шейк, давно проживающая и работающая в Америке, вышла в свет в образе, который идеально подойдет для прохладных летних дней. Об этом пишет Daily Mail.
36-летняя знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в total-black образе, состоявшем из черного платья и тренча такого же цвета. В качестве аксессуаров к образу Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия модели) добавила солнцезащитные очки и объемную сумку на цепочке. Волосы бывшая девушка Брэдли Купера собрала в аккуратный пучок.
Интересным сочетанием в аутфите 36-летней звезды стал акцент на классических лоферах и белых носках, что добавило к луку Шейк еще больше элегантности.
Ирина воспитывает 5-летнюю дочь от актера Брэдли Купера, с которым разошлась в 2019 году. Однако ходят слухи, что звездная пара планирует снова восстановить свои романтические отношения. Они часто проводят вместе время, прогуливаясь с дочерью Леей.
Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала идеальный деловой ансамбль с классической белой рубашкой.
Также Фокус писал об откровенном платье с вырезами на груди, которое продемонстрировала 36-летняя Ирина Шейк, посещая вечеринку британского модного дома Burberry, продукцию которого в последнее время регулярно демонстрирует российская модель.