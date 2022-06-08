Ирина Шейк продемонстрировала идеальный образ для прохладных летних дней (фото)

Знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российская модель Ирина Шейк, давно проживающая и работающая в Америке, вышла в свет в образе, который идеально подойдет для прохладных летних дней. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

36-летняя знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в total-black образе, состоявшем из черного платья и тренча такого же цвета. В качестве аксессуаров к образу Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия модели) добавила солнцезащитные очки и объемную сумку на цепочке. Волосы бывшая девушка Брэдли Купера собрала в аккуратный пучок.

Интересным сочетанием в аутфите 36-летней звезды стал акцент на классических лоферах и белых носках, что добавило к луку Шейк еще больше элегантности.

[ + – ] Ирина Шейк в Нью-Йорке

Ирина воспитывает 5-летнюю дочь от актера Брэдли Купера, с которым разошлась в 2019 году. Однако ходят слухи, что звездная пара планирует снова восстановить свои романтические отношения. Они часто проводят вместе время, прогуливаясь с дочерью Леей.

[ + – ] Ирина Шейк в рекламном кампейне

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала идеальный деловой ансамбль с классической белой рубашкой.

Также Фокус писал об откровенном платье с вырезами на груди, которое продемонстрировала 36-летняя Ирина Шейк, посещая вечеринку британского модного дома Burberry, продукцию которого в последнее время регулярно демонстрирует российская модель.