Ірина Шейк продемонструвала ідеальний образ для прохолодних літніх днів (фото)

Знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка.

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Російська модель Ірина Шейк, яка тривалий час мешкає та працює в Америці, вийшла у світ в образі, який ідеально підійде для прохолодних літніх днів. Про це пише Daily Mail.

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36-річна знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка у total-black образі, що складався з чорної сукні та тренчу такого ж кольору. Як аксесуари до образу Ірина Шайхлісламова (справжнє прізвище моделі) додала сонцезахисні окуляри та об'ємну сумку на ланцюжку. Волосся колишня дівчина Бредлі Купера зібрала в охайний пучок.

Цікавим поєднанням в аутфіті 36-річної зірки став акцент на на класичних лоферах та білих шкарпетках, що додало до луку Шейк ще більше елегантності.

[ + – ] Ірина Шейк у Нью-Йорку

Наразі Ірина виховує 5-річну доньку від актора Бредлі Купера, з яким розійшлася у 2019 році. Проте ходять чутки, що зіркова пара планує знову відновити свої романтичні стосунки. Вони часто проводять разом час, прогулюючись з донькою Леєю.

[ + – ] Ірина Шейк у рекламному кампейні

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала ідеальний діловий ансамбль з класичною білою сорочкою.

Також Фокус писав про відверту сукню з вирізами на грудях, яку продемонструвала 36-річна Ірина Шейк, відвідуючи вечірку британського модного дому Burberry, продукцію якої останнім часом регулярно демонструє російська модель.