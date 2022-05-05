Ірина Шейк представила ідеальний варіант ділового ансамблю з білою сорочкою

Біла сорочка ніколи не виходить з моди і залишається одним з основних предметів базового гардеробу вже якийсь сезон поспіль.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже багато років живе і працює в США, продемонструвала стильний ансамбль, який однаково вдалий для роботи в офісі, так і на прогулянці з друзями по вулицях Нью-Йорка.

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Ірина з'явилася на публіці в білій сорочці оверсайз на ґудзиках та простій парі темних розкльошених штанів. Образ доповнили чорні лофери Broadbrook від Burberry та сонцезахисні окуляри. В руках модель тримала дивну дерев'яну скриньку.

У Шейк давно помітили любов до білих сорочок і найчастіше вона носить їх навипуск, створюючи невимушений ансамбль, поєднуючи із шортами, спідницями, легінсами або джинсами.

Для вибору цього предмета гардеробу стилісти рекомендують звернути увагу на ті сорочки, які продають в чоловічих відділах, оскільки саме там можна знайти найвідповідніші моделі з комірцем-стійкою, які мають набагато цікавіший вигляд, ніж з відкладним коміром.

Але повернемося до Шейк. На Met Gala-2022, темою якого був "Позолочений гламур", росіянка з'явилася з ніг до голови одягнена в чорну шкіру. На ній був чорний костюм, яким мав мало спільного з дрес-кодом вечора. А проте, на її вбрання звернули увагу, і фото Шейк розлетілися Мережею.

Нагадаємо, нещодавно Ірина поділилася фотографіями з дня народження своєї доньки Леї, на якому також був батько дівчинки, актор та режисер Бредлі Купер.