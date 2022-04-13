Ірина Шейк показала свого особистого єдинорога

Незважаючи на те, що фото було зроблено ще в березні, Ірина поділилася знімками лише зараз.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже давно живе та працює в Нью-Йорку, за понад три тижні після дня народження своєї доньки Леї поділилася знімками зі святкування 5-річчя малюка. Їх традиційно знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках Ірина позує в компанії аніматора в костюмі єдинорога. На ній – елегантний костюм, що складається з топу без рукавів і довгої спідниці, а також чорні чоботи. Вона тримає єдинорога за ріг і сміється на камеру. На одному з фото видно, що автором знімка став голлівудський актор і режисер Бредлі Купер, батько Леї, відображення якого помітне в дзеркалі. Судячи з його виразу обличчя, він був у чудовому настрої.

"Знайди собі єдинорога. Він мій", — каже підпис.

[ + – ] Ірина Шейк і її єдиноріг Фото: Instagram/irinashayk

Леа де Сен Шейк Купер народилася 21 березня 2017 року. Зіркова пара розійшлася у 2019 році на тлі скандалу про роман Бредлі Купера зі співачкою Леді Гагою, з якою вони разом знялися у фільмі "Зірка народилася". У картині вони зіграли закохану пару. Після цього фанати вирішили, що почуття перейшли з екранів у реальне життя. А Ірині після розриву стосунків із батьком її дитину приписували роман із американським репером Каньє Вестом.

Незважаючи на те, що модель і актор розлучилися, вони спільно продовжують виховувати доньку, проводячи багато часу разом із нею. Крім того, нещодавно з'явилися чутки про те, що Ірина та Бредлі можуть спробувати почати все спочатку, наслідуючи приклад Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, які нещодавно побралися вдруге.

Нагадаємо, Шейк і Купер відправили доньку в школу, де вивчається російська мова. Так батьки хочуть, щоб Леа пам'ятала про своє коріння.