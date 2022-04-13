Ирина Шейк показала своего личного единорога

Несмотря на то, что фото были сделаны еще в марте, Ирина поделилась снимками только сейчас.

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36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая уже давно живет и работает в Нью-Йорке, спустя более трех недель после дня рождения своей дочери Леи поделилась снимками с празднования 5-летия малышки. Их традиционно знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках Ирина позирует в компании аниматора в костюме единорога. На ней – элегантный костюм, состоящий из топа без рукавов и длинной юбки, а также черные сапоги. Она держит единорога за рог и смеется в камеру. На одном из фото видно, что автором снимка стал голливудский актер и режиссер Брэдли Купер, отец Леи, отражение которого заметно в зеркале. Судя по его выражению лица, он пребывал в отличном настроении.

"Найди себе единорога. Он мой", – гласит подпись.

[ + – ] Ирина Шейк и ее единорог Фото: Instagram/irinashayk

Леа де Сьен Шейк Купер родилась 21 марта 2017 года. Звездная пара разошлась в 2019 году на фоне скандала о романе Брэдли Купера с певицей Леди Гагой, с которой они вместе снялись в фильме "Звезда родилась". В картине они сыграли влюбленную пару. После этого фанаты решили, что чувства перешли с экранов в реальную жизнь. А Ирине после разрыва отношений с отцом ее ребенка приписывали роман с американским рэпером Канье Уэстом.

Несмотря на то, что модель и актер расстались, они совместно продолжают воспитывать дочь, проводя много времени вместе с ней. Более того, недавно появились слухи о том, что Ирина и Брэдли могут попробовать начать все сначала, последовав примеру Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые недавно обручились во второй раз.

Напомним, Шейк и Купер отправили дочь в школу, где изучается русский язык. Таким образом родители хотят, чтобы Леа помнила о своих корнях.