Ирина Шейк представила идеальный вариант делового ансамбля с белой рубашкой

Белая рубашка никогда не выходит из моды и остается одним из основных предметов базового гардероба уже который сезон подряд.

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36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая уже много лет живет и работает в США, продемонстрировала стильный ансамбль, который одинаково удачен ка для работы в офисе, так и прогулке с друзьями по улицам Нью-Йорка.

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Ирина появилась на публике в белой рубашке оверсайз на пуговицах и простой паре темных расклешенных брюк. Образ дополнили черные лоферы Broadbrook от Burberry и солнцезащитные очки. В руках модель держала странный деревянный ящичек.

Шейк давно замечена в любви к белым рубашкам и чаще всего носит их навыпуск, создавая более непринужденный ансамбль, сочетая с шортами, юбками, леггинсами или джинсами.

При выборе этого предмета гардероба стилисты рекомендуют обратить внимание на те рубашки, которые продаются в мужских отделах, поскольку именно там можно найти самые подходящие модели с воторником-стойкой, которые смотрятся гораздо интереснее, чем с отложным воротником.

Но вернемся к Шейк. На Met Gala-2022, темой которого был "Позолоченный гламур", россиянка появилась с ног до головы одетая в черную кожу. На ней был черный брючный костюм, которым имел мало общего с дресс-кодом вечера. Тем не менее, на ее наряд обратили внимание, и фото Шейк разлетелись по Сети.

Напомним, не так давно Ирина поделилась фотографиями со дня рождения своей дочери Леи, на котором также присутствовал отец девочки, актер и режиссер Брэдли Купер.