Экономная герцогиня. Камилла надела старый наряд принца Чарльза

Вышитое пальто было подарено принцу во время одного из его визитов в Саудовскую Аравию в 2008 году

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Камилла, герцогиня Корнуолльская, в очередной раз продемонстрировала, что королевская семья весьма экономно относится к вещам. И шикарные наряды одевают по несколько раз и носятся годами. Во время Платинового юбилея она появилась в традиционной одежде саудитов, которую ее мужу, принцу Чарльзу, подарили в 2008 году. Об этом пишет Daily Mail.

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Вышитая "саудовская дакла", которая традиционно надевается поверх белого одеяния "тобе" была подарена принцу во время его визита в Саудовскую Аравию. Ее создал известный саудовский дизайнер Яхья Аль Бишри.

[ + – ] Саудовская дакла была подарена принцу Чарльзу в 2008 году Фото: Instagram europe_royal Фото: Instagram europe_royal

Чарльз, конечно, носил ее, пока был в гостях, но в Великобритании он все-таки отдает предпочтение более традиционным английским костюмам.

А вот 73-летней Камилле подарок явно понравился, и она его надевала уже несколько раз, удачно сочетая с брюками. Последний раз она появлялась в дакла в 2010 году во время приема в Виндзорском замке.

А в 2022 году, во время Платинового юбилея королевы, она сочетала его с бриллиантовыми серьгами и серебряным браслетом.

[ + – ] Камилла и принц Чарльз на Платиновой юбилее Фото: Getty Images

Напомним, принц Чарльз известен своим бережным отношением к одежде. Он носит свои костюмы, пальто и туфли десятилетиями и даже ставит на них заплатки.

А еще он дал новую жизнь пальто, которые достались ему от дяди еще в 1980-х. Одно – классическое прямое из шерсти викуньи, другое – с твидовым притом от Anderson & Sheppard.

Его фонд основал учебную программу под названием "Проект современного ремесленника", студенты которой собираются запустить линейку модной одежды, созданной исключительно из материалов, произведенных в Британии.

А два года назад он представил коллекцию эко-одежды. "В моде я вроде остановившихся часов – показываю правильное время примерно каждые 25 лет", – шутил в интервью принц, который не изменяет любимым двубортным костюмам.