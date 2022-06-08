Економна герцогиня. Камілла одягла старе вбрання принца Чарльза
Вишиване пальто було подаровано принцу під час одного з його візитів до Саудівської Аравії у 2008 році.
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Камілла, герцогиня Корнуольська, вкотре продемонструвала, що королівська родина дуже економно ставиться до речей. І розкішні вбрання одягають по кілька разів і носяться роками. Під час Платинового ювілею вона з'явилася у традиційному одязі саудитів, який її чоловікові, принцу Чарльзу, подарували у 2008 році. Про це пише Daily Mail.
Вишита "саудівська дакла", яка традиційно вдягається поверх білого одягу "тобе", була подарована принцу під час його візиту до Саудівської Аравії. Її створив відомий саудівський дизайнер Яхья Аль Бішрі.
Чарльз, звичайно, носив її, поки був у гостях, але у Великій Британії він все ж таки віддає перевагу більш традиційним англійським костюмам.
А ось 73-річній Каміллі подарунок очевидно сподобався, і вона його одягала вже кілька разів, вдало поєднуючи із штанами. Востаннє вона з'являлася у дакла у 2010 році під час прийому у Віндзорському замку.
А у 2022 році, під час Платинового ювілею королеви, вона поєднувала його з діамантовими сережками та срібним браслетом.
Нагадаємо, принц Чарльз відомий своїм дбайливим ставленням до одягу. Він носить свої костюми, пальта та туфлі десятиліттями і навіть ставить на них латки.
А ще він дав нове життя пальто, які дісталися йому від дядька ще у 1980-х. Одне – класичне пряме з шерсті вікуньї, інше — з твідовим притом від Anderson & Sheppard.
Його фонд заснував навчальну програму під назвою "Проєкт сучасного ремісника", студенти якої збираються запустити лінійку модного одягу, створену виключно з матеріалів, виготовлених у Британії.
А два роки тому він презентував колекцію екоодягу. "У моді я начебто годинник, що зупинився, — показую правильний час приблизно кожні 25 років", — жартував в інтерв'ю принц, який не зраджує улюбленим двобортним костюмам.