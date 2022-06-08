Економна герцогиня. Камілла одягла старе вбрання принца Чарльза

Вишиване пальто було подаровано принцу під час одного з його візитів до Саудівської Аравії у 2008 році.

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Камілла, герцогиня Корнуольська, вкотре продемонструвала, що королівська родина дуже економно ставиться до речей. І розкішні вбрання одягають по кілька разів і носяться роками. Під час Платинового ювілею вона з'явилася у традиційному одязі саудитів, який її чоловікові, принцу Чарльзу, подарували у 2008 році. Про це пише Daily Mail.

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Вишита "саудівська дакла", яка традиційно вдягається поверх білого одягу "тобе", була подарована принцу під час його візиту до Саудівської Аравії. Її створив відомий саудівський дизайнер Яхья Аль Бішрі.

[ + – ] Саудівська дакла була подарована принцу Чарльзу у 2008 році Фото: Instagram europe_royal Фото: Instagram europe_royal

Чарльз, звичайно, носив її, поки був у гостях, але у Великій Британії він все ж таки віддає перевагу більш традиційним англійським костюмам.

А ось 73-річній Каміллі подарунок очевидно сподобався, і вона його одягала вже кілька разів, вдало поєднуючи із штанами. Востаннє вона з'являлася у дакла у 2010 році під час прийому у Віндзорському замку.

А у 2022 році, під час Платинового ювілею королеви, вона поєднувала його з діамантовими сережками та срібним браслетом.

[ + – ] Камілла та принц Чарльз на Платиновому ювілеї Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Чарльз відомий своїм дбайливим ставленням до одягу. Він носить свої костюми, пальта та туфлі десятиліттями і навіть ставить на них латки.

А ще він дав нове життя пальто, які дісталися йому від дядька ще у 1980-х. Одне – класичне пряме з шерсті вікуньї, інше — з твідовим притом від Anderson & Sheppard.

Його фонд заснував навчальну програму під назвою "Проєкт сучасного ремісника", студенти якої збираються запустити лінійку модного одягу, створену виключно з матеріалів, виготовлених у Британії.

А два роки тому він презентував колекцію екоодягу. "У моді я начебто годинник, що зупинився, — показую правильний час приблизно кожні 25 років", — жартував в інтерв'ю принц, який не зраджує улюбленим двобортним костюмам.