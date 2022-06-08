Шоколадные бургеры и мороженое с солью. Чем кормят китайцев в McDonald's

В китайском McDonald's много интересных блюд, совершенно непривычных для европейцев и американцев.

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McDonald's один из самых узнаваемых брендов в мире. Особенность этой сети ресторанов быстрого питания в том, что где бы мы ни были, мы всегда сможем съесть привычный бургер и запить его сладкой газировкой. При это в каждой стране есть свои "коронные блюда", которые определенно стоит попробовать.

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Например, с начала войны в Украине в польском McDonald's появился украинский бургер, часть денег с продажи которого отдавали на благотворительность. В Германии одно время были бургеры с органической говядиной, в Испании — суп гаспачо в пластиковой упаковке, в Италии вместо наггетсов предлагают "панцеротти" — это небольшие пирожки с сыром, тунцом и специями. В Египте можно купить БигМак с четырьмя куриными котлетами вместо привычных двух говяжьих, в Австралии — газированный молочный коктейль, который настолько густой, что его можно и пить, и есть.

McDonald's в Китае тоже сильно отличается от привычного американского меню. Например, в некоторые бургеры добавляют рис, на завтрак можно заказать суп с рожками, свиной котлетой и яйцом, а во всех блюдах много острых специй.

Как пишет Сегодня, украинский блогер Петр Гутовский, который живет в Китае, недавно рассказал в соцсетях про необычное в меню в китайской сети ресторанов быстрого питания.

По словам Петра, он заказал в McDonald's семь блюд и один напиток за 15 долларов. В меню были два вида бургеров, наггетсы, драники в форме звездочек, пирожок с бананом и ягодами, а также мороженое и напитки.

Среди непривычных позиций был бургер с котлетой из креветок, ананасом гриль, зеленым салатом и лимонным соусом — немного похоже на версию Филе-о-Фиш, только для гурманов, — с булочкой в форме бейгла.

[ + – ] Бургер с котлетой из креветок в китайском McDonald's. Фото: Instagram

Также в меню был бургер с "котлетой" из темного шоколада. На вкус как обычная сладкая булочка с шоколадной начинкой. И мороженое с морской солью и кокосом с добавлением маршмеллоу и печенья Oreo.

[ + – ] Шоколадный бургер в китайском McDonald's. Фото: Instagram

[ + – ] Мороженое с морской солью. Фото: Instagram

Вместо привычной газировки Coca-Cola, Петр заказал напитком с морской солью и желейками.

[ + – ] Сладкий напиток с морской солью и мармеладками. Фото: Instagram

Фокус ранее рассказывал, какие называние придумали в РФ для McDonald's, который ушел с российского рынка после начала полномасштабной войны в Украине.