Шоколадні бургери та морозиво з сіллю. Чим годують китайців у McDonald's

У китайському McDonald's багато цікавих страв, абсолютно незвичних для європейців та американців.

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McDonald's один із найвідоміших брендів у світі. Особливість цієї мережі ресторанів швидкого харчування в тому, що будь-де, ми завжди зможемо з'їсти звичний бургер і запитати його солодкою газованою водою. При цьому в кожній країні є свої "коронні страви", які безперечно варто спробувати.

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Наприклад, з початку війни в Україні у польському McDonald's з'явився український бургер, частину грошей із продажу якого віддавали на благодійність. У Німеччині свого часу були бургери з органічною яловичиною, в Іспанії — суп гаспачо в пластиковій упаковці, в Італії замість нагетсів пропонують "панцеротті" — це невеликі пиріжки з сиром, тунцем і спеціями. У Єгипті можна купити БігМак із чотирма курячими котлетами замість звичних двох яловичих, в Австралії — газований молочний коктейль, який настільки густий, що його можна і пити, і їсти.

McDonald's у Китаї теж дуже відрізняється від звичного американського меню. Наприклад, у деякі бургери додають рис, на сніданок можна замовити суп з ріжками, свинячою котлетою і яйцем, а в усіх стравах багато гострих спецій.

Український блогер Петро Гутовський, який живе в Китаї, нещодавно розповів у соцмережах про незвичайне в меню в китайській мережі ресторанів швидкого харчування.

За словами Петра, він замовив у McDonald's сім страв та один напій за 15 доларів. У меню були два види бургерів, нагетси, картопляники у формі зірочок, пиріжок з бананом та ягодами, а також морозиво та напої.

Серед незвичних позицій був бургер із котлетою з креветок, ананасом гриль, зеленим салатом та лимонним соусом — трохи схожим на версію Філе-о-Фіш, тільки для гурманів, — із булочкою у формі бейгла.

[ + – ] Бургер з котлетою з креветок у китайському McDonald's. Фото: Instagram

Також у меню був бургер із "котлетою" з темного шоколаду. На смак як звичайна солодка булочка із шоколадною начинкою. І морозиво з морською сіллю та кокосом з додаванням маршмелоу та печива Oreo.

[ + – ] Шоколадний бургер у китайському McDonald's. Фото: Instagram

[ + – ] Морозиво з морською сіллю. Фото: Instagram

Замість звичної газованої води Coca-Cola, Петро замовив напоєм із морською сіллю та мармеладками.

[ + – ] Солодкий напій з морською сіллю та мармеладками. Фото: Instagram

Фокус раніше розповідав, які називання вигадали в РФ для McDonald's, який пішов з російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні.