67-летний экс-президент Франции Франсуа Олланд женился в первый раз (фото)

Свадьба прошла в формате частной церемонии в городе Тюль в центре Франции. Влюбленные встречались с 2014 года.

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Бывший французский президент Франсуа Олланд женился на 50-летней актрисе Жюли Гайе, с которой встречался с 2014 года, сообщает France 24. О свадьбе политика журналистам первім рассказал мэр Тюля Бернар Комбс, а в СМИ появилось фото пары, на котором жених в костюме и его невеста в белом платье поднимаются по лестнице местной ратуши.

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По информации мэрии центрального региона Коррезе, они связали себя узами брака "на частной церемонии".

[ + – ] Франсуа Олланд и Жюли Гайе Фото: La Montagne

Кто присутствовал на бракосочетании, известно мало. Есть информация, что среди гостей был французский певец Бенджамин Биоле, который работал с Гайе над фильмом в 2021 году.

До того, как начать встречаться с Гайе, Олланд в бытность президентом Франции крутил роман с журналисткой Валери Триервейлер, которая в то время была де-факто первой леди.

В январе 2014 года французский журнал Closer опубликовал сенсационные фотографии Олланда, приехавшего на свидание с Гайе на скутере в квартиру недалеко от его официальной резиденции в самом центре Парижа. Изображения, сопровождаемые историей, изобилующей непристойными подробностями о телохранителях, отправленных утром купить круассаны для пары, нанесли серьезный удар по авторитету Олланда. Позже Триервейлер, с которой Олланд расстался после скандала, написала мемуары-бестселлеры, в которых рассказала, как она пыталась покончить жизнь самоубийством в президентской спальне из-за разоблачений в СМИ.

Брак с Гайе для Олланда – первый, однако у него есть четверо детей от отношений с бывшей партнершей Сеголен Руаяль, экс-соперницей в Социалистической партии.

У Гайе – двое сыновей от бывшего мужа, аргентинского сценариста и продюсера Сантьяго Амигорены, с которым она развелась в 2006 году.

Женщина, отпраздновавшая свой 50-ый день рождения за день до свадьбы, оставалась сдержанной на протяжении всей последней части трудного периода пребывания Олланда на посту.

[ + – ] Жюли Гайе в день своего 50-летия

На первую совместную фотосессию пара согласилась только в 2018 году, когда Олланд покинул свой пост с рекордно низкими рейтингами. В редком интервью в том же году она описала время Олланда как период "безумного насилия", который включал в себя серию нападений джихадистов, унесших сотни жизней.

"Я пыталась дать энергию президенту, заботиться о нем, быть рядом и слушать", – сказала она газете Journal du Dimanche.

"С тех пор, как я встретила его, у меня появились крылья. Мне нравится его образ мыслей, образ жизни, его юмор", – добавила звезда драмы Netflix "Идеальная мать", которая становится все более влиятельным кинопродюсером.

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