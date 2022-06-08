67-летний экс-президент Франции Франсуа Олланд женился в первый раз (фото)
Свадьба прошла в формате частной церемонии в городе Тюль в центре Франции. Влюбленные встречались с 2014 года.
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Бывший французский президент Франсуа Олланд женился на 50-летней актрисе Жюли Гайе, с которой встречался с 2014 года, сообщает France 24. О свадьбе политика журналистам первім рассказал мэр Тюля Бернар Комбс, а в СМИ появилось фото пары, на котором жених в костюме и его невеста в белом платье поднимаются по лестнице местной ратуши.
По информации мэрии центрального региона Коррезе, они связали себя узами брака "на частной церемонии".
Кто присутствовал на бракосочетании, известно мало. Есть информация, что среди гостей был французский певец Бенджамин Биоле, который работал с Гайе над фильмом в 2021 году.
До того, как начать встречаться с Гайе, Олланд в бытность президентом Франции крутил роман с журналисткой Валери Триервейлер, которая в то время была де-факто первой леди.
В январе 2014 года французский журнал Closer опубликовал сенсационные фотографии Олланда, приехавшего на свидание с Гайе на скутере в квартиру недалеко от его официальной резиденции в самом центре Парижа. Изображения, сопровождаемые историей, изобилующей непристойными подробностями о телохранителях, отправленных утром купить круассаны для пары, нанесли серьезный удар по авторитету Олланда. Позже Триервейлер, с которой Олланд расстался после скандала, написала мемуары-бестселлеры, в которых рассказала, как она пыталась покончить жизнь самоубийством в президентской спальне из-за разоблачений в СМИ.
Брак с Гайе для Олланда – первый, однако у него есть четверо детей от отношений с бывшей партнершей Сеголен Руаяль, экс-соперницей в Социалистической партии.
У Гайе – двое сыновей от бывшего мужа, аргентинского сценариста и продюсера Сантьяго Амигорены, с которым она развелась в 2006 году.
Женщина, отпраздновавшая свой 50-ый день рождения за день до свадьбы, оставалась сдержанной на протяжении всей последней части трудного периода пребывания Олланда на посту.
На первую совместную фотосессию пара согласилась только в 2018 году, когда Олланд покинул свой пост с рекордно низкими рейтингами. В редком интервью в том же году она описала время Олланда как период "безумного насилия", который включал в себя серию нападений джихадистов, унесших сотни жизней.
"Я пыталась дать энергию президенту, заботиться о нем, быть рядом и слушать", – сказала она газете Journal du Dimanche.
"С тех пор, как я встретила его, у меня появились крылья. Мне нравится его образ мыслей, образ жизни, его юмор", – добавила звезда драмы Netflix "Идеальная мать", которая становится все более влиятельным кинопродюсером.
Напомним, принцесса Норвегии Марта Луиза объявила о своей помолвке с темнокожим американским шаманом Дуреком Верреттом.