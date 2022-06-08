67-річний експрезидент Франції Франсуа Олланд одружився вперше (фото)

Весілля відбулося у форматі приватної церемонії у місті Тюль у центрі Франції. Закохані зустрічалися з 2014 року.

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Колишній французький президент Франсуа Олланд одружився з 50-річною актрисою Жюлі Гає, з якою зустрічався з 2014 року, повідомляє France 24. Про весілля політика журналістам першим розповів мер Тюля Бернар Комбс, а в ЗМІ з'явилося фото пари, на якому наречений у костюмі та його наречена у білій сукні піднімаються сходами місцевої ратуші.

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За інформацією мерії центрального регіону Коррезе, вони пов'язали себе шлюбом "на приватній церемонії".

[ + – ] Франсуа Олланд та Жюлі Гає Фото: La Montagne

Про те, хто був присутній на одруженні, відомо мало. Є інформація, що серед гостей був французький співак Бенджамін Біоле, який працював із Гає над фільмом у 2021 році.

До того, як почати зустрічатися з Гає, Олланд під час перебування президентом Франції крутив роман із журналісткою Валері Трієрвейлер, яка на той час була де-факто першою леді.

У січні 2014 року французький журнал Closer опублікував сенсаційні фотографії Олланда, який приїхав на побачення з Гає на скутері в квартиру неподалік його офіційної резиденції в самому центрі Парижа. Зображення, що супроводжуються історією, що рясніє непристойними подробицями про охоронців, відправлених вранці купити круасани для пари, завдали серйозного удару по авторитету Олланда. Пізніше Трієрвейлер, з якою Олланд розлучився після скандалу, написала мемуари-бестселери, в яких розповіла, як вона намагалася покінчити життя самогубством у президентській спальні через викриття у ЗМІ.

Шлюб із Гає для Олланда — перший, проте має чотирьох дітей від стосунків із колишньою партнеркою Сеголен Руаяль, екссуперницею в Соціалістичній партії.

У Гає — двоє синів від колишнього чоловіка, аргентинського сценариста та продюсера Сантьяго Амігорени, з яким вона розлучилася у 2006 році.

Жінка, яка відсвяткувала свій 50-й день народження за день до весілля, залишалася стриманою протягом усієї останньої частини важкого періоду перебування Олланда на посту.

[ + – ] Жюлі Гає у день свого 50-річчя

На першу спільну фотосесію пара погодилася лише у 2018 році, коли Олланд залишив свою посаду із рекордно низькими рейтингами. У рідкісному інтерв'ю в тому ж році вона описала час Олланда як період "шаленого насильства", який включав серію нападів джихадистів, які забрали сотні життів.

"Я намагалася дати енергію президенту, дбати про нього, бути поруч і слухати", — сказала вона газеті Journal du Dimanche.

"Відтоді, як я зустріла його, у мене з'явилися крила. Мені подобається його спосіб мислення, спосіб життя, його гумор", — додала зірка драми Netflix "Ідеальна мати", яка стає все більш впливовим кінопродюсером.

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