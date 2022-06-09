Астрологи назвали знак Зодиака, кому больше всего повезет в июле 2022 года

Этими счастливчиками оказались Стрельцы. Именно им будет сопутствовать удача во всех начинаниях

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Астрологи изучили прогнозы на июль и выяснили, какому знаку Зодиака будет везти буквально во всем в июле 2022-го.

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Оказалось, что это Стрельцы. Именно они, благодаря приложенным ранее усилиям будут пожинать плоды своих трудов весь следующий месяц. Это важный аспект, так что Стрельцам, пусть они и названы главными счастливчиками июля, не стоит просто ждать удачи. Хороший прогноз дает возможность реализовать все свои планы, давая уверенность в их обязательном успехе. Самым наиболее удачным периодом для Стрельцов будет вторая декада месяца.

Так, на работе Стрельцов будет ждать повышение, причем коснется это и должности и заработной платы, так что астрологи рекомендуют: делайте то, что и делали – это правильный выбор и верный темп.

Повезет и тем Стрельцам, которые ведут собственный бизнес, или работают в торговле. Ваши усилия будут вознаграждены, и вас ожидает прорыв.

В личной жизни Стрельцов также ожидает идиллия и поддержка от других членов семьи. А те, кто еще не нашел свою любовь – обязательно ее встретят. Причем это будет не мимолетное увлечение, а именно тот самый человек, с которым захочется провести вместе всю жизнь.

Но при всех позитивных прогнозах, астрологи предупреждают – стоит бережно относится к деньгам. Даже если их в июле неожиданно станет много. Лучше их не тратить бездумно, а отложить до того момента, когда появится возможность выгодно их вложить.

Также стоит помнить, что июль 2022 благоприятен для налаживания отношений для всех знаков. Астрологи рекомендуют направить энергию на близких, больше уделять внимания детям, родным и возлюбленным. Расположение звезд благоприятствует развитию творческого потенциала и самопознания. Это прекрасное время для духовного роста и поиска гармонии с самим собой.

Также Сатурн и Юпитер, главные покровители текущего цикла, в очередной раз выходят на пик, что предсказывает новые метаморфозы. Масштаб перемен будет во многом зависеть от точки зрения, а также от эмоциональной составляющей. Ведь Луна в этом месяце выступит явным антагонистом для всех знаков. Не стоит ориентироваться на желания и инстинкты, а лучше полагаться на практичность. Но однозначно негативных ситуаций не предвидится. Впрочем, возможны финансовые потери из-за необоснованного риска, а также проблемы со здоровьем из-за нервного перенапряжения.

Напомним, ранее астрологи сообщали, какие три знака Зодиака разбогатеют до конца июня 2022-го. Это оказались Близнецы, Тельцы и Львы.