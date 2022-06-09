Астрологи назвали знак Зодіаку, якому найбільше пощастить у липні 2022 року

Цими щасливчиками стали Стрільці. Саме їх супроводжуватиме успіх у всіх починаннях.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Астрологи вивчили прогнози на липень та з'ясували, якому знаку Зодіаку щаститиме буквально в усьому у липні 2022-го.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

З'ясувалося, що це Стрільці. Саме вони завдяки докладеним раніше зусиллям пожинатимуть плоди своїх праць весь наступний місяць. Це важливий аспект, тож Стрільцям, хай вони і названі головними щасливчиками липня, не варто просто чекати удачі. Хороший прогноз дає можливість реалізувати всі свої плани, даючи впевненість у їхньому обов'язковому успіху. Найвдалішим періодом для Стрільців буде друга декада місяця.

Так, на роботі Стрільців чекатиме підвищення, причому торкнеться це і посади, і заробітної плати, тож астрологи рекомендують: робіть те, що й робили — це правильний вибір і правильний темп.

Пощастить і тим Стрільцям, які ведуть власний бізнес, чи працюють у торгівлі. Ваші зусилля будуть винагороджені, і на вас чекає прорив.

В особистому житті Стрільців також чекає ідилія і підтримка від інших членів сім'ї. А ті, хто ще не знайшов свого кохання — обов'язково його зустрінуть. Причому це буде не швидкоплинне захоплення, а саме та сама людина, з якою захочеться провести разом усе життя.

Але за всіх позитивних прогнозів, астрологи попереджають — варто дбайливо ставитися до грошей. Навіть якщо їх у липні зненацька стане багато. Краще їх не витрачати бездумно, а відкласти доти, коли з'явиться можливість їх вкласти.

Також варто пам'ятати, що липень 2022 року сприятливий для налагодження стосунків для всіх знаків. Астрологи рекомендують спрямувати енергію на близьких, більше приділяти увагу дітям, рідним і коханим. Розташування зірок сприяє розвитку творчого потенціалу та самопізнання. Це прекрасний час для духовного зростання та пошуку гармонії із самим собою.

Також Сатурн і Юпітер, головні покровителі поточного циклу, вкотре виходять на пік, що передбачає нові метаморфози. Масштаб змін багато в чому залежатиме від погляду, і навіть від емоційного складника. Адже Місяць цього місяця стане очевидним антагоністом всім знаків. Не варто орієнтуватися на бажання та інстинкти, а краще покладатися на практичність. Але однозначно негативних ситуацій не передбачається. Утім, можливі фінансові втрати через необґрунтований ризик, а також проблеми зі здоров'ям через нервове перенапруження.

Нагадаємо, раніше астрологи повідомляли, які три знаки Зодіаку розбагатіють до кінця червня 2022-го. Це виявилися Близнюки, Тельці та Леви.