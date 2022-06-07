Три знаки зодіаку, які розбагатіють до кінця червня

Фінансовий успіх цього місяця астрологи обіцяють Близнюкам, Тельцям і Левам.

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Червень — насичений на астрологічні події місяць. З 3 числа планета Меркурій, яка три тижні була ретроградною, змінила свій напрямок. Це означає, що багато подій, які доводилося відкладати у період на потім, вдасться відновити.

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З четвертого червня до 23 жовтня в ретроградному положенні знаходиться планета Сатурн, що символізує обмеження, дисципліну, межі, правила. Доведеться докладати зусиль, долати перешкоди, зокрема у фінансових питаннях.

Попри всі складнощі, є ті представники знаків зодіаку, для кого місяць червня буде щасливим у питаннях фінансів.

Близнюки

Відома астрологиня Анжела Перл прогнозує добрий фінансовий місяць для представників знаку Близнюків.

З 11 по 13 червня Венера, планета кохання та грошей, з'єднається з Ураном у вашому 12 домі. Уран це планета несподіванок, того, що неможливо передбачити. Ймовірно, ви познайомитеся з іноземцем або отримаєте подарунок з-за кордону, оскільки 12-й дім відповідає за ці аспекти. Також 12 дім — дім секретів та таємниць. Можливо, на вас чекає таємний роман, романтична історія кохання, яка в результаті приведе до шлюбу, тому що Повня 14 червня у Близнюків буде в сьомому домі стосунків.

З 14 червня настане зручний період для переговорів, нових знайомств, спілкування. Близнюки зможуть почати щось нове — вступити на навчання, відкрити свій бізнес, запланувати подорожі. Якщо задумали відкрити свою справу, саме час. Будуть замовники, підписання договорів, контрактів, угод.

Наприкінці місяця з 22 червня Сонце входить до другого дому Близнюків — дому прибутку. На вас чекають нові фінансові пропозиції, робота, багато грошей. Також підніметься самооцінка, адже з 24 червня Венера увійде на знак Близнюки. Ви будете розкішно виглядати, світитися, випромінювати щастя. У вашому житті настане гармонія та краса.

Лев

Весь місяць планета Юпітер, що символізує удачу та везіння, перебуває у поєднанні з Марсом — планетою активності та дій. Виникне бажання більше подорожувати, навчитися чогось нового. Настає відмінний період для розширення бізнесу, роботи онлайн, час подати заявку в міжнародні організації, практикувати іноземні мови. Все, що пов'язане зі справами за кордоном. Можливо, буде багато спілкування із тими, хто живе в інших країнах.

З 11 по 13 червня Венера, планета кохання та грошей, з'єднується з Ураном — планетою непередбачуваних змін у вашому 10 домі кар'єри та досягнень. Будуть несподівані гроші, зміна кар'єри, фінансове зростання. Можливо отримайте премію чи надбавку до зарплати. Також є можливість кардинальних змін, пов'язаних з роботою. Може бути, вашу компанію продадуть або звільниться ваш бос, а значить зміниться керівництво, або ви вирішите, що хочете працювати на себе і відкриєте свою справу. Можливо, вам запропонують роботу в іншому місті або іншій країні, і ви різко зберете речі за три дні та переїдете.

Також Левів чекає несподіваний поворот на краще — вам зроблять пропозицію руки та серця або ви дізнаєтесь, що чекаєте на дитину.

Повня 14 червня буде у вашому п'ятому домі гороскопа. Це означає, що висока ймовірність зустріти нове кохання, влаштувати собі романтичні пригоди.

З 22 числа Сонце входить до вашого 12 дому гороскопа. Буде відпустка, поїздка за кордон, можливо, вирушите до санаторію.

Телець

У червні вам відкриються нові можливості. Планета Меркурій, яка три тижні була ретроградною у знаку Тельця, змінила напрямок. З цієї миті все, що ви відкладали на потім, відновиться. Зокрема у фінансових питаннях.

З 4 червня до 23 жовтня, коли планета Сатурн буде ретроградною, будуть зміни у вашому бізнесі. Доведеться докласти більше зусиль, щоби щось змінити.

З 11 по 13 червня може з'явитися вдала можливість заробити. А 14 Меркурій, планета інформації, увійде до вашого дому грошей. Будуть якісь новини, пов'язані з вашими доходом, прибутком. Повня у Тельців також буде в будинку фінансів. Можливо, з'ясується якась інформація щодо кредитів, ставок, грошей у банках, інвестицій. Також можете отримати спадщину. Повня часто дає кульмінацію, прояснення або завершення важливого питання.

У червні Сонце дасть енергію для розв'язання фінансових питань, тому місяць гарний у грошовому відношенні.

Наприкінці місяця Венера увійде до вашого другого дому грошей. Ця планета дає прибуток, подарунки. Можливо, ви підвищите вартість ваших послуг або щось вдало купите.

Фокус раніше розповідав, кому зі знаків зодіаку пощастить після ретро Меркурія, а також, що можна і чого не можна робити в період ретроградного Сатурна.