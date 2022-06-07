Три знака зодиака, которые разбогатеют до конца июня

Финансовую удачу в этом месяцы астрологи обещают Близнецам, Тельцам и Львам.

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Июнь — насыщенный на астрологические события месяц. С 3 числа планета Меркурий, которая три недели была ретроградной, поменяла свое направление. Это означает, что многие события, которые приходилось откладывать в этот период на потом, удастся возобновить.

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С четвертого июня до 23 октября в ретроградном положении находится планета Сатурн, символизирующая ограничения, дисциплину, границы, правила. Придется прикладывать усилия, преодолевать препятствия, в том числе в денежных вопросах.

Несмотря на все сложности, есть те представители знаков зодиака, для кого месяц июнь будет удачливым в вопросах финансов.

Близнецы

Известная астролог Анжела Перл прогнозирует хороший финансовый месяц для представителей знака Близнецов.

С 11 по 13 июня Венера, планета любви и денег, соединится с Ураном в вашем 12 доме. Уран — это планета неожиданностей, того, что невозможно предсказать. Вероятно, вы познакомитесь с иностранцем или получите подарок из-за границы, так как 12 дом отвечает за эти аспекты. Также 12 дом — дом секретов и тайн. Возможно, вас ждет тайный роман, романтическая история любви, которая в итоге приведет к браку, так как Полнолуние 14 июня у Близнецов будет в седьмом доме отношений.

С 14 июня наступит удачный период для переговоров, новых знакомств, общения. Близнецы смогут начать что-то новое — поступить куда-то на обучение, открыть свой бизнес, запланировать путешествия. Если задумали открыть свое дело — самое время. Будут заказчики, подписание договоров, контрактов, сделок.

В конце месяца с 22 июня Солнце входит во второй дом Близнецов — дом прибыли. Вас ждут новые финансовые предложения, работа, много денег. Также поднимется самооценка, ведь с 24 июня Венера войдет в знак Близнецы. Вы будете шикарно выглядеть, светиться, излучать счастье. В вашей жизни наступит гармония и красота.

Лев

Весь месяц планета Юпитер, символизирующая удачу и везение, находится в соединении с Марсом — планетой активности и действий. Возникнет желание больше путешествовать, обучиться чему-то новому. Наступает отличный период для расширения бизнеса, работы онлайн, самое время подать заявку в международные организации, практиковать иностранные языки. Все, что связано с делами за границей. Возможно, будет много общения с теми, кто живет в других странах.

С 11 по 13 июня Венера, планета любви и денег, соединяется с Ураном — планетой непредсказуемых перемен в вашем 10 доме карьеры и достижений. Будут неожиданные деньги, смена карьеры, финансовый рост. Возможно получите премию или надбавку к зарплате. Также есть вероятность кардинальных перемен, связанных с работой. Может быть, вашу компанию продадут или уволится ваш босс, а значит сменится руководство, или вы решите, что хотите работать на себя и откроете свое дело. Возможно, вам предложат работу в другом городе или другой стране, и вы резко соберете вещи за три дня и переедите.

Также Львов ждет неожиданный поворот к лучшему — вам сделают предложение руки и сердца или вы узнаете, что ждете ребенка.

Полнолуние 14 июня будет в вашем пятом доме гороскопа. Это означает, что высока вероятность встретить новую любовь, устроить себе романтические приключения.

С 22 числа Солнце входит в ваш 12 дом гороскопа. Будет отпуск, поездка за границу, возможно, отправитесь в санаторий.

Телец

В июне для вас откроются новые возможности. Планета Меркурий, которая три недели была ретроградной в знаке Тельца, поменяла направление. С этого момента все, что вы откладывали на потом, возобновится. В том числе в финансовых вопросах.

С 4 июня по 23 октября, когда планета Сатурн будет ретроградной, будут перемены в вашем бизнесе. Придется приложить больше усилий, чтобы что-то изменить.

С 11 по 13 июня может появиться удачная возможность, чтобы заработать. А 14 Меркурий, планета информации войдет в ваш дом денег. Будут какие-то новости, связанные с вашими доходом, прибылью. Полнолуние у Тельцов также будет в доме финансов. Возможно, выяснится какая-то информация, касательно кредитов, ставок, денег в банках, инвестиций. Также можете получить наследство. Полнолуние часто дает кульминацию, прояснение или завершение важного вопроса.

В июне Солнце даст энергию для решения финансовых вопросов, поэтому месяц хороший в денежном отношении.

В конце месяца Венера войдет в ваш второй дом денег. Эта планета дает прибыль, подарки. Возможно, вы повысите стоимость ваших услуг или что-то удачно купите.

Фокус ранее рассказывал, кому из знаков зодиака повезет после ретро Меркурия, а также что можно и чего нельзя делать в период ретроградного Сатурна.