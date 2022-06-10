Как в Турции. Рецепт крем-супа из чечевицы и кинзы

Чечевица известна своими полезными свойствами и отсутствием глютена в составе.

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Если в этом году вы не едете в Турцию, не расстраивайтесь. Турция едет к вам! Нужно всего-навсего приобрести кинзу, чечевицу и еще несколько ингредиентов. Евгений Клопотенко советует приготовить чечевичный суп с кинзой.

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Подавать этот крем-суп можно с лимонным соком для свежести или добавить перца чили, если хочется более острого вкуса.

"Блюда с чечевицей идеальны для употребления, в том числе и вегетарианцам, потому что ее зерна содержат высокий уровень растительного белка, клетчатки и сложных углеводов. Также зерна чечевицы – это настоящий суперфуд для избегающих глютена в питании", — отмечает Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г чечевицы

40 г лука-порея

50 г моркови

1 ч. л. лимонного сока

150 мл томатного сока

500 мл воды

чеснок по вкусу

кинза по вкусу

перец чили по вкусу

паприка по вкусу

1 ст. л. подсолнечного масла

[ + – ] Рецепт чечевичного супа с кинзой

Для начала моем 40 г лука-порея, 50 г моркови, кинзу и чеснок и сушим их на бумажном полотенце. Перебираем и моем под струей воды чечевицу.

Мелко режем лук, морковь, перец и чеснок. В сотейнике обжариваем овощи, пока лук не станет мягким. Затем добавляем чечевицу и обжариваем еще в течение одной минуты. К овощам и чечевице вливаем 150 мл томатного сока и 500 мл воды. Все вместе доводим до кипения и варим до готовности чечевицы примерно 15-20 минут.

Когда чечевица отварится, нужно перебить смесь блендером до однородного состояния, добавить в готовый крем-суп соль, сок лимона, паприку, кинзу по вкусу и перемешать.

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