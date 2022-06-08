Рецепт галушек с мясом и вишнями от Евгения Клопотенко

Одним из самых знаменитых блюд украинской кухни являются галушки.

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Галушки — один из символов Полтавы. Их можно готовить как отдельное блюдо, а можно добавлять в суп или борщ. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко советует приготовить их в необычном сочетании, используя мясо и сезонный сейчас продукт — вишни.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

400 г Мука

250 мл Кефир

1 шт. Яйцо

½ ч. л. Соль

1 ст. л. Сахар

Для заправки:

500 г Фарш (ассорти)

400 г Вишня (замороженная)

½ ч. л. Кориандр молотый

½ стакана Сметана

2-3 ст. л. Подсолнечное масло (+ для смазывания галушек)

по вкусу Соль и перец

Для начала смешиваем в миске 400 г муки и 250 мл кефира. Добавляем в смесь 1 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. соли. Таким образом, у нас почти готовое тесто для наших галушек. Замешиваем его так, чтобы тесто не липло к рукам.

После этого в большой кастрюле кипятим воду и добавляем немного соли. От нашего готового теста отрываем небольшие кусочки и бросаем в воду. Варим около 2 минут и вынимаем.

К готовым галушкам добавляем немного подсолнечного масла (чтобы они не слипались) и накрываем полотенцем, чтобы сохранить температуру.

Впоследствии беремся за нашу заправку для галушек. Жарим 500 г фарша ассорти на сковороде из 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Солим и перчим по вкусу, также добавляем кориандр.

За 5 минут до готовности фарша добавляем на сковороду 400 г предварительно размороженных вишен без косточки.

Напоследок кладем в сковороду готовые галушки и тушим все вместе еще 1 минуту.

При подаче готового блюда следует также добавить к галушкам немного сметаны.

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