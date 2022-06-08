Рецепт галушок з м'ясом та вишнями від Євгена Клопотенка

Однією з найзнаковіших страв української кухні є галушки.

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Одним із символів Полтави є галушки. Їх можна готувати як окрему страву, а можна додавати до супу чи борщу. Український ресторатор Євген Клопотенко радить приготувати їх у незвичайному поєднанні, використовуючи м'ясо та сезонний нині продукт — вишні.

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ІНГРЕДІЄНТИ

Для тіста:

400 г Борошно

250 мл Кефір

1 шт. Яйце

½ ч. л. Сіль

1 ст. л. Цукор

Для заправки:

500 г Фарш (асорті)

400 г Вишня (заморожена)

½ ч. л. Коріандр мелений

½ склянки Сметана

2-3 ст. л. Соняшникова олія (+ для змащування галушок)

за смаком Сіль та перець

Для початку змішуємо в мисці 400 г борошна та 250 мл кефіру. Додаємо до суміші 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Таким чином у нас майже готове тісто для наших галушок. Замішуємо його так, аби тісто не липло до рук.

Після цього у великій каструлі кип'ятимо воду та долаємо до неї трохи солі. Від нашого готового тіста відриваємо невеликі шматочки та кидаємо їх у воду. Варимо близько 2 хвилин та виймаємо.

До готових галушок додаємо трохи соняшникової олії (щоб вони не злипалися) та накриваємо рушником, аби зберегти температуру.

Згодом беремося за нашу заправку для галушок. Смажимо 500 г фаршу асорті на пательні з 2-3 ст. л. соняшникової олії. Солимо та перчимо до смаку, також додаємо коріандр.

За 5 хвилин до готовності фаршу додаємо на пательню 400 г попередньо розморожених вишень без кісточки.

Насамкінець кладемо в пательню готові галушки і тушкуємо все разом ще 1 хвилину.

При подачі готової страви варто також додати до галушок трохи сметани.

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