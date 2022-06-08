Рецепт галушок з м'ясом та вишнями від Євгена Клопотенка
Однією з найзнаковіших страв української кухні є галушки.
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Одним із символів Полтави є галушки. Їх можна готувати як окрему страву, а можна додавати до супу чи борщу. Український ресторатор Євген Клопотенко радить приготувати їх у незвичайному поєднанні, використовуючи м'ясо та сезонний нині продукт — вишні.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для тіста:
- 400 г Борошно
- 250 мл Кефір
- 1 шт. Яйце
- ½ ч. л. Сіль
- 1 ст. л. Цукор
Для заправки:
- 500 г Фарш (асорті)
- 400 г Вишня (заморожена)
- ½ ч. л. Коріандр мелений
- ½ склянки Сметана
- 2-3 ст. л. Соняшникова олія (+ для змащування галушок)
- за смаком Сіль та перець
Для початку змішуємо в мисці 400 г борошна та 250 мл кефіру. Додаємо до суміші 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Таким чином у нас майже готове тісто для наших галушок. Замішуємо його так, аби тісто не липло до рук.
Після цього у великій каструлі кип'ятимо воду та долаємо до неї трохи солі. Від нашого готового тіста відриваємо невеликі шматочки та кидаємо їх у воду. Варимо близько 2 хвилин та виймаємо.
До готових галушок додаємо трохи соняшникової олії (щоб вони не злипалися) та накриваємо рушником, аби зберегти температуру.
Згодом беремося за нашу заправку для галушок. Смажимо 500 г фаршу асорті на пательні з 2-3 ст. л. соняшникової олії. Солимо та перчимо до смаку, також додаємо коріандр.
За 5 хвилин до готовності фаршу додаємо на пательню 400 г попередньо розморожених вишень без кісточки.
Насамкінець кладемо в пательню готові галушки і тушкуємо все разом ще 1 хвилину.
При подачі готової страви варто також додати до галушок трохи сметани.
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