Як у Туреччині. Рецепт крем-супу із сочевиці та кінзи

Сочевиця відома своїми корисними властивостями та відсутністю глютену у складі.

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Якщо цього року ви не їдете до Туреччини, не засмучуйтесь. Туреччина їде до вас! Потрібно всього-на-всього придбати кінзу, сочевицю та ще кілька інгредієнтів. Євген Клопотенко радить приготувати сочевичний суп із кінзою.

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Подавати цей крем-суп можна з лимонним соком для свіжості або додати перцю чилі, якщо хочеться гострішого посмаку.

"Страви із сочевицею ідеальні для вживання, зокрема й вегетаріанцям, бо її зерна містять високий рівень рослинного білка, клітковини та складних вуглеводів. Також зерна сочевиці — це справжній суперфуд для тих, хто уникає глютену в харчуванні", — зазначає Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

100 г сочевиці

40 г цибулі-порею

50 г моркви

1 ч. л лимонного соку

150 мл томатного соку

500 мл води

часник до смаку

кінза до смаку

перець чилі до смаку

паприка до смаку

1 ст. л соняшникової олії

[ + – ] Рецепт сочевичного супу із кінзою

Для початку миємо 40 г цибулі-порею, 50 г моркви, кінзу та часник та сушимо їх на паперовому рушнику. Перебираємо та миємо під струменем води сочевицю.

Дрібно ріжемо цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажуємо овочі, поки цибуля не стане м'якою. Далі додаємо сочевицю та обсмажуємо ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці вливаємо 150 мл томатного соку і 500 мл води. Все разом доводимо до кипіння і варимо до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.

Коли сочевиця відвариться, треба перебити суміш блендером до однорідного стану, додати до готового крем-супу сіль, сік лимона, паприку, кінзу до смаку та перемішати.

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