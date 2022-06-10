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Як у Туреччині. Рецепт крем-супу із сочевиці та кінзи

Вікторія Ситняк
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Фото: Клопотенко | Крем-суп із сочевиці та кінзи по-турецьки

Сочевиця відома своїми корисними властивостями та відсутністю глютену у складі.

Якщо цього року ви не їдете до Туреччини, не засмучуйтесь. Туреччина їде до вас! Потрібно всього-на-всього придбати кінзу, сочевицю та ще кілька інгредієнтів. Євген Клопотенко радить приготувати сочевичний суп із кінзою.

Подавати цей крем-суп можна з лимонним соком для свіжості або додати перцю чилі, якщо хочеться гострішого посмаку.

"Страви із сочевицею ідеальні для вживання, зокрема й вегетаріанцям, бо її зерна містять високий рівень рослинного білка, клітковини та складних вуглеводів. Також зерна сочевиці — це справжній суперфуд для тих, хто уникає глютену в харчуванні", — зазначає Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

  • 100 г сочевиці
  • 40 г цибулі-порею
  • 50 г моркви
  • 1 ч. л лимонного соку
  • 150 мл томатного соку
  • 500 мл води
  • часник до смаку
  • кінза до смаку
  • перець чилі до смаку
  • паприка до смаку
  • 1 ст. л соняшникової олії
Рецепт сочевичного супу із кінзою

Для початку миємо 40 г цибулі-порею, 50 г моркви, кінзу та часник та сушимо їх на паперовому рушнику. Перебираємо та миємо під струменем води сочевицю.

Дрібно ріжемо цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажуємо овочі, поки цибуля не стане м'якою. Далі додаємо сочевицю та обсмажуємо ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці вливаємо 150 мл томатного соку і 500 мл води. Все разом доводимо до кипіння і варимо до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.

Коли сочевиця відвариться, треба перебити суміш блендером до однорідного стану, додати до готового крем-супу сіль, сік лимона, паприку, кінзу до смаку та перемішати.

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