Як у Туреччині. Рецепт крем-супу із сочевиці та кінзи
Сочевиця відома своїми корисними властивостями та відсутністю глютену у складі.
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Якщо цього року ви не їдете до Туреччини, не засмучуйтесь. Туреччина їде до вас! Потрібно всього-на-всього придбати кінзу, сочевицю та ще кілька інгредієнтів. Євген Клопотенко радить приготувати сочевичний суп із кінзою.
Подавати цей крем-суп можна з лимонним соком для свіжості або додати перцю чилі, якщо хочеться гострішого посмаку.
"Страви із сочевицею ідеальні для вживання, зокрема й вегетаріанцям, бо її зерна містять високий рівень рослинного білка, клітковини та складних вуглеводів. Також зерна сочевиці — це справжній суперфуд для тих, хто уникає глютену в харчуванні", — зазначає Євген Клопотенко.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 100 г сочевиці
- 40 г цибулі-порею
- 50 г моркви
- 1 ч. л лимонного соку
- 150 мл томатного соку
- 500 мл води
- часник до смаку
- кінза до смаку
- перець чилі до смаку
- паприка до смаку
- 1 ст. л соняшникової олії
Для початку миємо 40 г цибулі-порею, 50 г моркви, кінзу та часник та сушимо їх на паперовому рушнику. Перебираємо та миємо під струменем води сочевицю.
Дрібно ріжемо цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажуємо овочі, поки цибуля не стане м'якою. Далі додаємо сочевицю та обсмажуємо ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці вливаємо 150 мл томатного соку і 500 мл води. Все разом доводимо до кипіння і варимо до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.
Коли сочевиця відвариться, треба перебити суміш блендером до однорідного стану, додати до готового крем-супу сіль, сік лимона, паприку, кінзу до смаку та перемішати.
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