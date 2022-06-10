Сам себе косметолог. Топ-5 масок для лица в домашних условиях

Из минимума продуктов можно сделать маски, которые по эффективности не уступят дорогим аналогам в салонах красоты.

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Уход за лицом не такая дорогостоящая вещь, если делать их в домашних условиях, используя продукты, которые есть в холодильнике. Фокус предлагает несколько самых эффективных масок, которые вернут коже свежесть, выровняют ее тон и уберут расширенные поры.

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Маска для сияющей кожи

Ингредиенты:

Какао-порошок – 1 ст. л;

Папайя – 1/4

Экстракт алоэ вера (или гель с экстрактом) — 1 выжим.

Все ингридиенты хорошо перемешать и оставить на 10 минут, а затем нанести тонким слоем на чистое лицо. Держать 15 минут.

Маска улучшает микроциркуляцию в тканях кожи и делает ее более плотной и визуально приподнятой. Все это – благодаря алоэ, который является настоящим витаминным комплексом и содержит A, C, E, B1, B2, B3, B6 и даже B12. Папайя богата очищающими кожу ферментам.

Маска для выравнивания тона

Ингредиенты:

Натуральный йогурт – 1 ст. л;

Мед – 1ст. л;

Порошок куркумы – 1 ст. л

Все ингредиенты тщательно перемешать до получения однорожной массы, после чего нанести на очищенную кожу лица. Держать 10 минут.

Йогурт, богатый молочной кислотой, помогает заметно подтянуть кожу лица и придать ей сияние, мед увлажняет кожу, а куркума осветляет кожу, посекольку является проверенным средством против пигментации. Особенно к месту такая маска будет тем, кто уже переборщил с загаром.

Маска для увлажнения и питания кожи

Ингредиенты:

Половина авокадо;

Мед – 1 ст. л;

Овсяные отруби – 1 горсть.

Овсяные отруби растолочь, авокадо размять, все ингредиенты смешать до максимально однорожной массы и нанести на читсую кожу лица. Держать 15 минут.

Если на коже есть рубцы, синяки и другие повреждения, можно хорошенько помассировать ее с использованием этой массы.

Мед в составе маски помогает задержать влагу в клетках кожи, не делая ее жирной, а также обладает регенеративными функциями и поможет заживить мелкие ранки на поверхности кожи. При этом не следует забывать, что мед – аллергенный продукт, и перед его применением лучше проконсультироваться с дерматологом.

Овсянные хлопья увлажняют кожу, успокаивают ее, смягчают и наполняют полезными веществами. Авокадо, благодаря питательным маслам, сделает кожу шелковистой. Если авокадо нет, можно замнить его в маске тремя столовыми ложками молока, в составе которого есть молочная кислота. Она поможет бережно очистить лицо и минимизировать текущие раздражения.

Маска против высыпаний

Ингредиенты:

Яичный белок – 1 шт;

Свежевыжатый сок лимона – 1 ч. л.

Во взбитый белок добавить лимонный сок, аккуратно перемешать. Полученную смесь нанести на очищенную кожу лица. Держать не более 20 минут.

Такая маска идеально подойдет для кожи, склонной к высыпаниям. Частота применения: для жирного типа кожи – трижды, для комбинированной и проблемной кожи – дважды в неделю.

Маска помогает убрать жирный блеск, выровнять пигментные пятна, уменьшить воспаления на коже, очистить и сузить поры, а также подтянуть кожу.

Маска против расширенных пор

Ингредиенты:

Яичный белок – 1 шт;

Мед – 1 ст. л;

Лимонный сок – 1 выжим.

Смешать все составляющие и нанести на чистую кожу лица тонким слоем. Держать 15 минут.

Яичный белок и лимонный сок обладают вяжущими свойствами, а поэтому составят идеальную формулу маски, если вы хотите сделать кожу более подтянутой и ровной: после нее поры станут заметно меньше. К слову, такую маску можно регулярно использовать перед нанесением макияжа. Она увлажнит кожу и избавит вас от любых неприятных ощущений, так что мейкап получится максимально близким к идеальному.

Напомним, как вылечить кожу лица за неделю.