Сам собі косметолог. Топ-5 масок для обличчя в домашніх умовах

З мінімуму продуктів можна зробити маски, які ефективністю не поступляться дорогим аналогам в салонах краси.

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Догляд за особою не така дорога річ, якщо робити все в домашніх умовах, використовуючи продукти, які є в холодильнику. Фокус пропонує кілька найефективніших масок, які повернуть шкірі свіжість, вирівняють її тон та приберуть розширені пори.

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Маска для сяйва шкіри

Складові:

Какао-порошок — 1 ст. л;

Папайя — 1/4;

Екстракт алое вера (або гель з екстрактом) — 1 вижим.

Усі інгредієнти добре перемішати і залишити на 10 хвилин, а потім нанести тонким шаром на чисте обличчя. Тримати 15 хвилин.

Маска покращує мікроциркуляцію в тканинах шкіри і робить її щільнішою та візуально піднесеною. Все це завдяки алое, який є справжнім вітамінним комплексом і містить A, C, E, B1, B2, B3, B6 і навіть B12. Папайя багата ферментами, що очищають шкіру.

Маска для вирівнювання тону

Складові:

Натуральний йогурт — 1 ст. л;

Мед — 1 ст. л;

Порошок куркуми — 1 ст. л.

Усі інгредієнти ретельно перемішати до отримання однорідної маси, після чого нанести на очищену шкіру обличчя. Тримати 10 хвилин.

Йогурт, багатий на молочну кислоту, допомагає помітно підтягнути шкіру обличчя і надати їй сяйва, мед зволожує шкіру, а куркума освітлює шкіру, оскільки є перевіреним засобом проти пігментації. Особливо до місця така маска буде тим, хто вже переборщив із засмагою.

Маска для зволоження та живлення шкіри

Складові:

Половина авокадо;

Мед — 1 ст. л;

Вівсяні висівки — 1 жменя.

Вівсяні висівки потовкти, авокадо розім'яти, всі інгредієнти змішати до максимально однорідної маси і нанести на шкіру обличчя. Тримати 15 хвилин.

Якщо на шкірі є рубці, синці та інші пошкодження, можна добре помасажувати її з використанням цієї маси.

Мед у складі маски допомагає затримати вологу в клітинах шкіри, не роблячи її жирною, а також має регенеративні функції і допоможе загоїти дрібні ранки на поверхні шкіри. Водночас не слід забувати, що мед — алергенний препарат, і перед його застосуванням краще проконсультуватися з дерматологом.

Вівсяні пластівці зволожують шкіру, заспокоюють її, пом'якшують та наповнюють корисними речовинами. Авокадо, завдяки живильним маслам, зробить шкіру шовковистою. Якщо авокадо немає, можна замінити його в масці трьома ложками молока, у складі якого є молочна кислота. Вона допоможе дбайливо очистити обличчя та мінімізувати поточні подразнення.

Маска проти висипів

Складові:

Яєчний білок — 1 шт.;

Свіжий сік лимона — 1 ч. л.

У збитий білок додати лимонний сік, акуратно перемішати. Отриману суміш нанести на очищену шкіру обличчя. Тримати понад 20 хвилин.

Така маска ідеально підійде для шкіри, схильної до висипу. Частота застосування: для жирного типу шкіри — тричі, для комбінованої та проблемної шкіри — двічі на тиждень.

Маска допомагає прибрати жирний блиск, вирівняти пігментні плями, зменшити запалення на шкірі, очистити та звузити пори, а також підтягнути шкіру.

Маска проти розширених пор

Складові:

Яєчний білок — 1 шт.;

Мед — 1 ст. л;

Лимонний сік — 1 вичавлення.

Змішати всі складові та нанести на чисту шкіру обличчя тонким шаром. Тримати 15 хвилин.

Яєчний білок і лимонний сік мають в'яжучі властивості, а тому складуть ідеальну формулу маски, якщо ви хочете зробити шкіру підтягнутою і рівнішою: після неї пори стануть менш помітними. Таку маску можна регулярно використовувати перед нанесенням макіяжу. Вона зволожить шкіру і позбавить вас будь-яких неприємних відчуттів, так що макіяж вийде максимально близьким до ідеального.

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