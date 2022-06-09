Дискриминация покупателей. В России собрались судиться с H&M

Шведская компания ушла с российского рынка в начале марта.

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В России будут судиться со шведской сетью магазинов одежды H&M за дискриминацию покупателей по национальному признаку. С иском в московский суд обратился юрист Дмитрий Качан. По его мнению шведская компания ущемляет права своих клиентов, отказывая им в приобретении товаров онлайн. Как утверждает Качан, на сайте сети магазинов представлены товары с ценой в рублях, включая доставку, и отметкой "В наличии", однако при попытке приобрести одежду россияне получают отказ. Им объясняют, что подобная услуга не распространяется на их регион. Об этом сообщают росСМИ.

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По мнению Качана, "одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым".

Качан требует взыскать с H&M 700 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Юрист уверен, что сможет сформировать судебную практику, которой могут пользоваться другие покупатели. Судебное заседание состоится 29 июня.

Напомним, в начале марта шведская компания H&M Group остановила все продажи в России в связи с санкциями, которые ввели западные страны из-за полномасштабной войны в Украине. Российский интернет-магазин сети и 155 физических магазинов на территории страны закрыты. Позднее в РФ появилась информация о том, что некоторые бренды, которые ушли с российского рынка, могут национализировать. В списке были Volkswagen, Apple, IKEA, а также H&M.

Отметим, что с конца февраля около тысячи компаний приостановили или полностью прекратили свою деятельность на российском рынке из-за западных санкций в связи с войной, которую РФ развязала в Украине.

Фокус ранее рассказывал, что в России заработала новая сеть ресторанов быстрого питания вместо McDonald's. Однако логотип, который российские дизайнеры придумали для этого бизнеса, подозрительно напоминает уже существующие лого брендов. Например – перевернутый логотип сети заправок WOG, а также лого бургерных Mos Burger.