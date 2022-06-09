Дискримінація покупців. У Росії зібралися позиватися до H&M

Шведська компанія пішла з російського ринку на початку березня.

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У Росії судитимуться зі шведською мережею магазинів одягу H&M за дискримінацію покупців за національною ознакою. З позовом до московського суду звернувся юрист Дмитро Качан. На його думку, шведська компанія зневажає права своїх клієнтів, відмовляючи їм у придбанні товарів онлайн. Як стверджує Качан, на сайті мережі магазинів представлені товари з ціною в рублях, включаючи доставку, та відміткою "В наявності", проте при спробі придбати одяг росіяни отримують відмову. Їм пояснюють, що подібна послуга не поширюється на їхній регіон. Про це повідомляють росЗМІ.

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На думку Качана, "одяг — необхідність, і ніхто не має права обмежувати людей, незалежно від їх національної приналежності, у природних потребах — бути одягненим, взутим".

Качан вимагає стягнути з H&M 700 тисяч рублів як компенсацію за моральну шкоду. Юрист упевнений, що зможе сформувати судову практику, якою можуть скористатися інші покупці. Судове засідання відбудеться 29 червня.

Нагадаємо, на початку березня шведська компанія H&M Group зупинила весь продаж у Росії у зв'язку з санкціями, які ввели західні країни через повномасштабну війну в Україні. Російський інтернет-магазин мережі та 155 фізичних магазинів на території країни закриті. Пізніше в РФ з'явилася інформація, що деякі бренди, які пішли з російського ринку, можуть націоналізувати. У списку були Volkswagen, Apple, IKEA, а також H&M.

Зазначимо, що з кінця лютого близько тисячі компаній призупинили або повністю припинили свою діяльність на російському ринку через західні санкції у зв'язку з війною, яку РФ розв'язала в Україні.

Фокус раніше розповідав, що у Росії запрацювала нова мережа ресторанів швидкого харчування замість McDonald's. Проте логотип, який російські дизайнери вигадали для цього бізнесу, підозріло нагадує вже наявні лого брендів. Наприклад — перевернутий логотип мережі заправок WOG, а також логотип бургерних Mos Burger.