Олег Газманов пожаловался, что не может продать квартиру в латвийской Юрмале

Российский певец, активно поддерживающий войну в Украине, не появлялся в своих зарубежных апартаментах с 2014 года

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Российский певец Олег Газманов пожаловался российским же СМИ, что не может продать свою недвижимость в Латвии: квартиру в Юрмале. Об этом пишет Starhit.

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Газманову запрещен въезд в Латвию еще с 2014 года. Тогда же был запрещен въезд в эту европейскую страну еще двум российским артистам: Иосифу Кобзону и Валерии, когда они намеревались посетить фестиваль "Новая волна". Все трое были внесены латвийским МИДом в список нежелательных персон. Свое решение министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объяснил тем, что артисты поддержали присоединение Крыма к России и "политику кремлевского империализма".

С той поры Газманов в своих апартаментах в Юрмале не бывал.

[ + – ] Олег Газманов в Юрмале Фото: Соцсети

"Ситуация конечно странная. Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб", — заявил певец, сообщив, что когда ситуация в мире "нормализуется", он подаст в суд, взыщет за моральный ущерб, а потом, на вырученные деньги, купит себе виллу.

Также артист посетовал, что на кухне осталась бутылка коллекционного вина.

"Там осталась бутылка Арманьяка 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: "Игорек, зайди, уже выпей наконец", — заявил Газманов.

Но Газманов не единственный из российских артистов, которые непатриотично обзавелись недвижимостью за границей, в частности, именно в курортной Юрмале.

Имеется там дача у актера Эммануила Виторгана, а также у Бориса Моисеева, Ларисы Долиной, Сергея Светлакова, Леонида Ярмольника и многих других.

После начала войны в Украине в Юрмале живут Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова с дочерями. Жилье в небольшом поселке, где проживает Хаматова, стоит около 300 — 400 тысяч евро.

Также в Латвии есть недвижимость и у украинской певицы Светланы Лободы.

Напомним, ранее стало известно, что Олег Газманов пытался получить гражданство Израиля, но ему отказали. Сам певец категорически это отрицал и даже выступил на праздничном концерте, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.