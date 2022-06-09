Олег Газманов поскаржився, що не може продати квартиру у латвійській Юрмалі

Російський співак, який активно підтримує війну в Україні, не з'являвся у своїх закордонних апартаментах з 2014 року

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Російський співак Олег Газманов поскаржився російським ЗМІ, що не може продати свою нерухомість у Латвії: квартиру в Юрмалі. Про це пише Starhit.

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Газманову заборонено в'їзд до Латвії ще з 2014 року. Тоді ж було заборонено в'їзд до цієї європейської країни ще двом російським артистам: Йосипу Кобзону та Валерії, коли вони мали намір відвідати фестиваль "Нова хвиля". Усіх трьох було внесено латвійським МЗС до списку небажаних персон. Своє рішення міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич пояснив тим, що артисти підтримали приєднання Криму до Росії та "політику кремлівського імперіалізму".

Відтоді Газманов у своїх апартаментах у Юрмалі не бував.

[ + – ] Олег Газманов у Юрмалі Фото: Соцсети

"Ситуація звичайно дивна. Мені там заборонена будь-яка фінансова діяльність, тому і продати я її не можу, і заселити нікого не можу. Але комунальну плату справно плачу, ось так мене приклали. Але коли все буде нормально, я з них все попрошу і ще за моральну шкоду", — заявив співак, повідомивши, що коли ситуація у світі "нормалізується", він подасть до суду, стягне за моральну шкоду, а потім, на виручені гроші, купить собі віллу.

Також артист нарікав, що на кухні залишилася пляшка колекційного вина.

"Там залишилася пляшка Арманьяка 1951 року, тобто року мого народження. Туди іноді їздить Ігор Ніколаєв, я весь час йому говорю: "Ігорьок, зайди, вже випий нарешті", — заявив Газманов.

Але Газманов не єдиний із російських артистів, які непатріотично обзавелися нерухомістю за кордоном, зокрема саме в курортній Юрмалі.

Є там дача у актора Еммануїла Віторгана, а також у Бориса Мойсеєва, Лариси Доліної, Сергія Свєтлакова, Леоніда Ярмольника та багатьох інших.

Після початку війни в Україні в Юрмалі живуть Валерій Меладзе та Чулпан Хаматова з дочками. Житло у невеликому селищі, де проживає Хаматова, коштує близько 300-400 тисяч євро.

Також у Латвії є нерухомість і в української співачки Світлани Лободи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олег Газманов намагався отримати громадянство Ізраїлю, але йому відмовили. Сам співак категорично це заперечував і навіть виступив на святковому концерті, присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя.