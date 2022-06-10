Венера в гороскопе. Астрологи рассказали, как и в кого влюбляются мужчины

Ищем планету любви в натальной карте вашего возлюбленного и выясняем, какие женщины ему по душе.

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Венера в гороскопе мужчины — это ключ к его сердцу. Так говорят астрологи. Дело в том, что Венера отвечает за чувственность, романтику, наши представления о прекрасном. И в мужском гороскопе, а точнее натальной карте, она показывает, какую именно женщину выбирает конкретный мужчина. Какие черты характера его привлекают, что он ищет в будущей спутнице жизни.

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Чтобы выяснить, в каком положении находится Венера в гороскопе конкретного мужчины, нужно рассчитать натальную карту его рождения. Об этом пишет Everyday health.

Для этого существуют онлайн программы. Важно знать дату, число и год, когда тот, кто вам интересен, появился на свет, а также конкретное место рождения — страна, город, и время. После того как вы ввели всю информацию, ищем Венеру в гороскопе вашего возлюбленного и выясняем, каких женщин он выбирает.

Венера в Овне

Таких мужчин привлекают сильные, раскрепощенные, независимые, дерзкие, прямолинейные женщины, готовые брать на себя ответственность, рисковать и доминировать в отношениях. Если вам понравился человек, в натальной карте которого Венера в Овне, не ожидайте, что он сделает шаг навстречу, будет предпринимать активные действия на первых этапах знакомства. Вам стоит взять инициативу в собственные руки. Таким мужчинам нравятся огненные красотки, которых привлекают не "женские" хобби, вроде стрельбы в тире или автогонок.

Венера в Тельце

Для такого мужчины важна женственность в самом традиционном смысле этого слова. Ему понравятся мягкие, неконфликтные, нежные, чуткие натуры, ценящие домашний уют. Для мужчины с Венерой в Тельце важно чувствовать эмоциональную близость со своей избранницей. Его женский идеал — практичная, сдержанная, верная особа. Заботливая мать для его будущих детей.

Венера в Близнецах

Мужчины с Венерой в Близнецах в гороскопе любят женщин с хорошим чувством юмора. Их не смущает наивность, даже легкая инфантильность избранниц. Внешность возлюбленной не так важна, как ее уникальная личность. Таким мужчинам хочется, чтобы рядом была легкая, веселая, активная женщина, с которой не соскучишься. Та, с которой можно говорить на любые темы. Отношения для такого мужчины — мир разнообразия. Чтобы понравиться ему, достаточно его удивить.

[ + – ] Мужчинам, у которых в гороскопе Венера в Овне, нравятся те, кто не боится постоять за себя.

Венера в Раке

Такие мужчины ищут женщину, которая позаботится о нем, создаст домашний уют. Идеальная избранница — скромная и целомудренная, а также нежная и чуткая. Если вы умеете вкусно готовить — это явное преимущество для мужчины с Венерой в Раке. Он ищет слегка доверчивую, романтичную натуру, которая всегда поддержит и утешит добрым словом. С такой женщиной точно можно создать семью.

Венера во Льве

Такого мужчину привлекают эффектная внешность и поведение королевы. Он любит ярких, смелых, гордых, уверенных в себе женщин. Поначалу такого мужчину может привлечь слегка холодная, недоступная натура, которая какое-то время будет соблюдать дистанцию. Ему понравится успешная леди, на которую невозможно не обратить внимания, благодаря ее харизме.

Венера в Деве

Практичность без лишних эмоциональных всплесков — вот лучшие черты будущей избранницы для мужчины с Венерой в Деве. Их привлечет сдержанная труженица. Преданная, надежная, организованная. Настоящая подруга, на которую можно положиться в трудную минуту. И доверить вести общий бизнес.

Венера в Весах

Мужчинам, у которых в гороскопе Венера в Весах очень придирчивы в выборе спутницы жизни. Им нравятся утонченные люди, с тонким чувством прекрасного. Воспитанные, сдержанные, обходительные. Для таких мужчин крайне важно мнение окружающих. Его возлюбленная должна соответствовать стандартам красоты. К тому же она должна быть крайне терпеливой, умной, общительной, дипломатичной.

[ + – ] Мужчинам с Венерой в Весах нравятся женщины с чувством прекрасного. Фото: Getty Images

Венера в Скорпионе

Легкая на подъем, страстная, чувственная, сексуальная, роковая — главные характеристики идеальной женщины для тех мужчин, у кого в гороскопе Венера в Скорпионе. Им нравятся интеллектуалки, статусные, успешные натуры, готовые постоять за себя. Немало важным является и чувства юмора, а также открытость ко всему новому, в том числе за дверями спальни.

Венера в Стрельце

Мужчины с Венерой в Стрельце не боятся трудностей. Они выбирают сложных женщин, склонных к драме и эмоциональным качелям. Гармония и спокойствие кажутся для них невыносимо скучными качествами. Важно, чтобы женщина была экспрессивной и умела получать удовольствие от жизни рядом с ним.

Венера в Козероге

Такие мужчины любят женщин карьеристок. Желательно постарше. Уверенных в себе, стабильных, нацеленных на рост. Будущая избранница должна быть моральным компасом и ориентиром, вселять уверенность и не давать волю эмоциям. Подойдет непреступная с виду, слегка холодная дама.

Венера в Водолее

Тем, у кого в гороскопе Венера в Водолеи, нравятся изобретательные умные, эксцентричные женщины, с кем никогда не соскучишься. Важно, чтобы избранница была самостоятельной, равной. Не боялась экспериментов, авантюр. Идеальная женщина для мужчин с Венерой в Водолее — та, что запросто готова выйти из зоны комфорта и бросить вызов обществу. Возможно, в чем-то радикальная, с активной жизненной позицией.

Венера в Рыбах

Таким мужчинам нравятся чуткие и мечтательные натуры. Восприимчивые к окружающему миру, с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Идеал — тихая, человечная, застенчивая дама. Такие мужчины женятся только по любви и часто растворяются в объекте своего обожания, надеясь на взаимные чувства.

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