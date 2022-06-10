Венера у гороскопі. Астрологи розповіли, як і в кого закохуються чоловіки

Шукаємо планету кохання в натальній карті вашого коханого і з'ясовуємо, які жінки йому до вподоби.

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Венера у гороскопі чоловіка — це ключ до його серця. Так кажуть астрологи. Справа в тому, що Венера відповідає за чуттєвість, романтику, наші уявлення про прекрасне. І в чоловічому гороскопі, а точніше натальній карті, вона показує, яку саме жінку вибирає конкретний чоловік. Які риси характеру його приваблюють, що він шукає у майбутній супутниці життя.

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Щоб дізнатися, в якому положенні знаходиться Венера в гороскопі конкретного чоловіка, необхідно розрахувати натальну карту його народження. Про це пише Everyday health.

Для цього існують онлайн-програми. Важливо знати дату, число та рік, коли той, хто вам цікавий, з'явився на світ, а також конкретне місце народження — країна, місто та час. Після того як ви ввели всю інформацію, шукаємо Венеру в гороскопі вашого коханого і з'ясовуємо, яких жінок він вибирає.

Венера в Овні

Таких чоловіків приваблюють сильні, розкуті, незалежні, зухвалі, прямолінійні жінки, які готові брати на себе відповідальність, ризикувати та домінувати у стосунках. Якщо вам сподобалася людина, в натальній карті якої Венера в Овні, не чекайте, що вона зробить крок назустріч, робитиме активні дії на перших етапах знайомства. Вам варто взяти ініціативу у власні руки. Таким чоловікам подобаються вогняні красуні, яких приваблюють не "жіночі" хобі, на зразок стрільби в тирі або автоперегонів.

Венера в Тельці

Для такого чоловіка важлива жіночність у традиційному сенсі цього слова. Йому сподобаються м'які, неконфліктні, ніжні, чуйні натури, які цінують домашній затишок. Для чоловіка з Венерою у Тельці важливо відчувати емоційну близькість зі своєю обраницею. Його жіночий ідеал — практична, стримана, вірна особа. Дбайлива мати для його майбутніх дітей.

Венера у Близнюках

Чоловіки з Венерою у Близнюках у гороскопі люблять жінок із гарним почуттям гумору. Їх не бентежить наївність, навіть легка інфантильність обраниць. Зовнішність коханої не така важлива, як її унікальна особистість. Таким чоловікам хочеться, щоб поряд була легка, весела, активна жінка, з якою не скучиш. Та, з якою можна говорити будь-які теми. Стосунки для такого чоловіка — світ різноманітності. Щоб сподобатися йому, достатньо його здивувати.

[ + – ] Чоловікам, які мають у гороскопі Венера в Овні, подобаються ті, хто не боїться постояти за себе

Венера у Раку

Такі чоловіки шукають жінку, яка дбає про нього, створить домашній затишок. Ідеальна обраниця — скромна і поміркована, а також ніжна і чуйна. Якщо ви вмієте смачно готувати, це очевидна перевага для чоловіка з Венерою в Раку. Він шукає трохи довірливу, романтичну натуру, яка завжди підтримає і втішить добрим словом. З такою жінкою можна створити сім'ю.

Венера у Леві

Такого чоловіка приваблюють ефектна зовнішність і поведінка королеви. Він любить яскравих, сміливих, гордих, упевнених у собі жінок. Спочатку такого чоловіка може залучити трохи холодна, недоступна натура, яка якийсь час буде дотримуватися дистанції. Йому сподобається успішна леді, на яку неможливо не звернути увагу завдяки її харизмі.

Венера у Діві

Практичність без зайвих емоційних спалахів — ось найкращі риси майбутньої обраниці для чоловіка з Венерою у Діві. Їх привабить стримана трудівниця. Віддана, надійна, організована. Справжня подруга, на яку можна покластися у скрутну хвилину. І довірити вести спільний бізнес.

Венера у Терезах

Чоловікам, у яких у гороскопі Венера у Терезах дуже прискіпливі у виборі супутниці життя. Їм подобаються витончені люди з тонким почуттям прекрасного. Виховані, стримані, ввічливі. Для таких чоловіків дуже важлива думка навколишніх. Його кохана має відповідати стандартам краси. До того ж вона має бути вкрай терплячою, розумною, товариською, дипломатичною.

[ + – ] Чоловікам із Венерою у Терезах подобаються жінки з почуттям прекрасного Фото: Getty Images

Венера у Скорпіоні

Легка на підйом, пристрасна, чуттєва, сексуальна, фатальна — головні характеристики ідеальної жінки для тих чоловіків, у кого у гороскопі Венера у Скорпіоні. Їм подобаються інтелектуалки, статусні, успішні натури, які готові постояти за себе. Немало важливим є почуття гумору, а також відкритість до всього нового, зокрема за дверима спальні.

Венера у Стрільці

Чоловіки з Венерою у Стрільці не бояться труднощів. Вони вибирають складних жінок, схильних до драми й емоційних гойдалок. Гармонія і спокій здаються їм нестерпно нудними якостями. Важливо, щоб жінка була експресивною та вміла отримувати задоволення від життя поряд із ним.

Венера у Козерозі

Такі чоловіки люблять жінок кар'єристок. Бажано старших. Впевнених у собі, стабільних, націлених на зростання. Майбутня обраниця має бути моральним компасом та орієнтиром, вселяти впевненість і не давати волю емоціям. Підійде непорушна на вигляд, трохи холодна жінка.

Венера у Водолії

Тим, у кого в гороскопі Венера у Водолії, подобаються винахідливі розумні, ексцентричні жінки, з ким ніколи не скучиш. Важливо, щоб обраниця була самостійною, рівною. Не боялася експериментів, авантюр. Ідеальна жінка для чоловіків із Венерою у Водолії — та, яка готова вийти із зони комфорту та кинути виклик суспільству. Можливо, у чомусь радикальна, з активною життєвою позицією.

Венера у Рибах

Таким чоловікам подобаються чуйні та мрійливі натури. Сприйнятливі до навколишнього світу, з високим рівнем емоційного інтелекту. Ідеал — тиха, людяна, сором'язлива дама. Такі чоловіки одружуються лише з любові та часто розчиняються в об'єкті свого обожнювання, сподіваючись на взаємні почуття.

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