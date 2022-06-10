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Что Меган Маркл сказала принцу Гарри на Платиновом юбилее – эксперт по чтению по губам

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Меган Маркл и принц Гарри, Меган Маркл и принц Гарри на платиновом юбилее, сассексы, герцоги сассекские
Фото: Getty Images | Меган Маркл и принц Гарри

Герцогов довольно холодно встретили на родине принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри посетили Платиновый юбилей королевы Елизаветы и спровоцировали новую волну скандала вокруг себя. Эксперты по чтению слов по губам рассказали, что герцогиня Сассекская сказала мужу во время службы в соборе. Об этом пишет Marie Claire.

Несмотря на то, что королевский внук и его жена не присоединились к членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, они были замечены во время специального богослужения в соборе Святого Павла.

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что Меган Маркл сказала своему мужу во время службы.

Меган Маркл и принц Гарри на Платиновом юбилее королевы Елизаветы
Меган Маркл и принц Гарри на Платиновом юбилее королевы Елизаветы
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская успокоила принца Гарри и сказала ему: "Да, все будет хорошо".

Герцогские супруги после того, как устроили день рождения для своей дочери Лилибет в коттедже Фрогмор, вернулись в США.

Однако ожидается новый скандал, ведь принц Гарри может просить извинений за холодный прием на его родине. Супруг не пустили на балкон Букингемского дворца и держали подальше от других членов королевской семьи.

Также Фокус писал о первом дне рождения дочери Меган Маркл и принца Гарри — Лилибет Дианы. На празднование первого года жизни малыша пригласили и принца Уильяма с Кейт Миддлтон, однако герцоги Кембриджские отказались прийти к дочери принца Гарри.