Що Меган Маркл сказала принцу Гаррі на Платиновому ювілеї — експерт із читання по губах

Герцогів доволі холодно зустріли на батьківщині принца Гаррі.

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Меган Маркл і принц Гаррі відвідали Платиновий ювілей королеви Єлизавети та спровокували нову хвилю скандалу навколо себе. Експерти з читання слів по губах розповіли, що герцогиня Сассекська сказала чоловіку під час служби в соборі. Про це пише Marie Claire.

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Попри те, що королівський онук і його дружина не приєдналися до членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу, їх помітили під час спеціального богослужіння в соборі Святого Павла.

Експерт із читання по губах розкрив, що Меган Маркл сказала своєму чоловікові під час служби.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська заспокоїла принца Гаррі і сказала йому: "Так, все буде добре".

Герцогське подружжя після того, як влаштували день народження для своєї дочки Лілібет у котеджі Фрогмор, повернулися до США.

Проте наразі очікується новий скандал, адже принц Гаррі може просити вибачень за холодний прийом на його батьківщині. Подружжя не пустили на балкон Букінгемського палацу та тримали подалі від інших членів королівської родини.

Також Фокус писав про перший день народження доньки Меган Маркл і принца Гаррі — Лілібет Діани. На святкування першого року життя малюка запросили і принца Вільяма та Кейт Міддлтон, проте герцоги Кембриджські відмовилися прийти до доньки принца Гаррі.