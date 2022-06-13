68-летняя Кристи Бринкли показала идеальный пляжный образ для женщин в возрасте

В своем возрасте Бринкли остается очень активной и позитивной.

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Американская модель, актриса и предприниматель Кристи Бринкли демонстрирует всему миру, что и на пороге 70-летия можно выглядеть потрясающе и наслаждаться жизнью, что и демонстрирует своим собственным примером. Сейчас она отлично проводит лето на одном из своих любимых мест на островах Теркс и Кайкос, популярных среди богатых и знаменитых, о чем и сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав соответствующие фото.

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На снимках Кристи позирует полулежа на яхте на фоне небольшого острова и красивого бирюзового моря. На ней – темно-розовый слитный купальник, стильная розово-белая накидка и соломенная шляпа. Модель выглядит очень радостной и улыбается, нежась на солнце и демонстрируя длинные ноги.

"Три Марии, три Кристи. Три Марии — одно из моих любимых мест в #turksandcaicosislands", – подписала она публикацию.

Звезда наслаждается жизнью на островах Теркс и Кайкос и часто делится впечатлениями о пребывании там со своими подписчиками в социальных сетях. Так, недавно она рассказала подробности амбициозного проекта "сделай сам" в своем саду, загрузив серию изображений, демонстрирующих плоды ее труда после того, как она декорировала корягами одну из кушеток на открытой площадке собственного дома. На Кристи, позировавшей на лестнице-стремянке, были шлепанцы, саронг и топ-бандо.

Свой дом, а это вилла с тремя спальнями на берегу океана, Кристи называет Lucky House.

Ранее мы писали о том, что модель прошла через операцию по замене тазобедренного сустава. Причиной для обращения к врачам стало то, что о себе напомнила давняя травма, полученная 26 лет назад. Кристи попала в аварию на вертолете после катания на лыжах в отдаленной местности. Еще в 2009 году врачи рекомендовали ей эту манипуляцию, однако тогда она побоялась. Однако не так давно Кристи все же решилась на этот шаг, чтобы подольше сохранить мобильность и подвижность.