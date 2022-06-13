68-річна Крісті Брінклі показала ідеальний пляжний образ для жінок у віці

У своєму віці Брінклі залишається дуже активною та позитивною.

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Американська модель, актриса та підприємиця Крісті Брінклі демонструє всьому світу, що й на порозі 70-річчя можна мати приголомшливий вигляд і насолоджуватися життям, що демонструє своїм власним прикладом. Зараз вона чудово проводить літо на одному зі своїх улюблених місць на островах Теркс і Кайкос, популярних серед багатих і знаменитих, про що й повідомила фоловерам у Instagram, опублікувавши відповідні фото.

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На знімках Крісті позує напівлежачи на яхті на тлі невеликого острова та красивого бірюзового моря. На ній — темно-рожевий злитий купальник, стильна рожево-біла накидка та солом'яний капелюх. Модель має дуже радісний вигляд і усміхається, ніжачись на сонці та демонструючи довгі ноги.

"Три Марії, три Крісті. Три Марії — одне з моїх улюблених місць у #turksandcaicosislands", — підписала вона публікацію.

Зірка насолоджується життям на островах Теркс і Кайкос та часто ділиться враженнями про перебування там зі своїми фоловерами в соціальних мережах. Так, нещодавно вона розповіла подробиці амбітного проєкту "зроби сам" у своєму саду, завантаживши серію зображень, що демонструють плоди її праці після того, як вона прикрашала корчами одну з кушеток на відкритому майданчику власного будинку. На Крісті, що позувала на драбині, були шльопанці, саронг і топ-бандо.

Свій будинок, а це вілла з трьома спальнями на березі океану, Крісті називає Lucky House.

Раніше ми писали про те, що модель пройшла через операцію із заміни кульшового суглоба. Причиною звернення до лікарів стало те, що про себе нагадала давня травма, отримана 26 років тому. Крісті потрапила в аварію на гелікоптері після катання на лижах у віддаленій місцевості. Ще 2009 року лікарі рекомендували їй цю маніпуляцію, проте тоді вона побоялася. Але нещодавно Крісті все ж таки зважилася на цей крок, щоб довше зберегти мобільність і рухливість.