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На аукционе продадут мотоцикл Джонни Деппа из фильма "Плакса"

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Джонни Депп, плакса, фильм, мотоцикл харлей, аукцион
Фото: Скриншот | Джонни Депп в фильме "Плакса"

Цена на культовую модель Harley Davidson 1955 года стартует с 250 тысяч долларов

На волне интереса к Джонни Деппу после его нашумевшего суда с бывшей женой Эмбер Херд, на аукционе продадут мотоцикл на котором он катался в культовом фильме "Плакса". Об этом пишет TMZ.

Цена на Harley Davidson Model K 1955 года стартует с 250 тысяч долларов.

Джонни Депп, плакса, фильм, мотоцикл харлей, аукцион
Джонни Депп в фильме "Плакса"
Фото: Скриншот

Аукционный дом Kruse GWS Auctions уже заявил, что мотоцикл использовался на съемочной площадке в Калифорнии, и в Мэриленде, где снимались многие фильмы режиссера Джона Уотерса.

Мотоцикл в настоящее время выставлен в музее в Брэнсоне, штат Миссури, и со времени "Плаксы", который был снят в 1990 году, он сменил несколько владельцев.

Также на аукционе продадут мандолину, которая принадлежала Дженис Джоплин и которую она подарила Джимми Хендриксу. Цена на нее также стартует в 250 тысяч долларов.

Напомним, фильм "Плакса" был снят в 1990 году. Главные роли исполнил Джонни Депп и Эми Локейн. Также в нем снимались Трейси Лордс, Уиллем Дефо и Игги Поп.

Позже фильм "Плакса" адаптировали для Бродвея, как мюзикл, его премьера достоялась в 2008 году. Он был номинирован на четыре премии "Тони" и получил награду за лучший мюзикл.

Напомним, ранее на торги выставили пентхаус, где Депп и Херд жили после свадьбы. Роскошная квартира находится в историческом здании Eastern Columbia Building. Риелторы заявили, что супруги проводили большую часть своего времени в "очень большой спальне с видом на восток".